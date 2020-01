Jeff Lewis dit que l’ex-Gage Edwards a envoyé une lettre de cessation et de désistement

Jeff Lewis s’est ouvert sur les derniers développements de sa bataille acharnée contre l’ex-Gage Edwards.

Pendant son émission de radio SiriusXM “Jeff Lewis Live“Mardi, la star de” Flipping Out “a affirmé avoir reçu une lettre de cessation et d’abstention des avocats de Gage pour avoir discuté des détails de la tutelle du couple de leur fille de 3 ans, Monroe, à l’antenne.

“Je n’ai jamais signé un accord de confidentialité. Il n’y a pas de points de transaction dans les deux sens, ce ne sont que des conversations que Gage et moi avons. J’ai l’impression d’être payé pour parler de ma vie, je suis payé pour le faire”, Jeff dit en réponse à la lettre.

“Quand Gage m’a rencontré, j’étais dans une émission de téléréalité et j’étais payé pour filmer ma vie”, a-t-il poursuivi. “Il a participé à cela pendant sept ans et a été payé pour partager sa vie. Nous sommes allés à la radio ensemble, il a été payé pour partager nos vies à la radio. Maintenant cela ne lui convient pas, alors il veut que ça cesse. Eh bien , il est déjà une personne publique. “

Jeff a nié les allégations de Gage selon lesquelles il parlait de l’épreuve de “l’attention” et a déclaré que Gage devrait cesser de partager des photos de Monroe sur Instagram s’il veut conserver la confidentialité.

“Lorsque vous vous prenez en photo devant un miroir et que vous prenez des photos de vous-même et d’une assiette vide dans un restaurant qui dit” dîner pour papa seul “, cela semble vouloir attirer l’attention”, a expliqué Jeff. “C’est tout ce que je vais dire, jusqu’à ce que la prochaine lettre de cesser et de s’abstenir arrive.”

Dans l’épisode de jeudi de son émission de radio, Jeff a divulgué les détails des discussions en cours entre l’ancien couple, qui s’est séparé en janvier 2019 après une décennie ensemble.

Un arrangement formel était sur la table, mais Jeff a déclaré qu’il n’était plus d’accord avec certaines des conditions et laisserait un juge reprendre les propositions.

“Je vais me battre jusqu’au bout,” a déclaré Lewis lors de l’émission. “Si j’avais l’impression que la motivation était pure et qu’il s’agissait de notre fille, alors je serais très ouvert à la médiation ou autre chose. Mais parce que je crois vraiment que cela sert [Edward’s] meilleur intérêt, je vais le combattre. “

Le problème principal de Jeff est que Gage aurait voulu partager le temps de Monroe entre les parents de manière plus égale. Pour l’instant, Jeff a Monroe dans 70% des cas. Selon Lewis, Gage aimerait un partage 57/43. Mais Jeff a fait valoir que Gage n’utilisait même pas la totalité de ses 30% en premier lieu.

“Je ne pense pas qu’il soit prêt à l’emmener plus de 30% du temps, c’est ce qu’il a maintenant”, a-t-il poursuivi. “Je ne pense pas que ce soit diffamatoire. C’est juste mon opinion. Ce ne sont pas des déclarations calomnieuses. Ce sont des choses que je voulais clarifier.”

Jeff a ensuite affirmé que le désir de Gage de passer plus de temps avec Monroe était influencé financièrement, car l’ancien couple n’avait qu’un accord verbal de pension alimentaire pour enfants.

“Normalement, quand quelqu’un est pris dans les jours, les heures et les pourcentages, cela signifie généralement qu’il y a une sorte de motivation de la pension alimentaire pour enfants”, a-t-il déclaré.

Pour sa part, Gage a déclaré qu’il garderait le silence sur la situation pour le bien de Monroe dans une déclaration à Gens.

“Je continuerai de garder le silence sur les questions liées à notre affaire de garde à vue”, a déclaré Gage à la publication. “Répondre aux déclarations désobligeantes et calomnieuses faites à mon sujet reviendrait à mettre mon intérêt au-dessus de celui de notre fille. La situation est exploitée pour attirer l’attention, ce qui est triste car cela n’affecte finalement notre fille que plus tard. Ce que je dirai, c’est qu’il y a des fausses vérités dans la majorité de ce qui a été dit. “

