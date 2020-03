Jeff Lewis réagit au procès de Gage Edward: c’est malade

Jeff Lewis a obtenu tout à fait le 50e cadeau d’anniversaire de l’ex Gage Edward: un autre procès!

La star de “Flipping Out” a révélé que son ex le poursuivait pour 125 000 $ pour un prêt que Gage avait accordé à Jeff alors qu’ils étaient encore ensemble. Parlant de la poursuite sur Jeff Lewis Live de SiriusXM mardi, son anniversaire, il a déclaré qu’il s’attendait à recevoir des documents judiciaires plus tard dans la journée.

“Il s’agit de calculer et de mesurer pour déposer un procès lundi, la veille de mon anniversaire”, a-t-il déclaré lors de l’émission. “Et au fait, je m’attends à être servi aujourd’hui, le jour de mon anniversaire. Oubliez mon anniversaire, pendant cette période en ce moment, c’est malade.”

Alors que Lewis a admis qu’Edward lui avait prêté de l’argent, les deux semblent en désaccord sur le montant, Jeff disant que Gage lui devait également “une somme importante”. Vendredi dernier, selon Lewis, il a accepté d’aller en arbitrage sur la question, seulement pour apprendre qu’Edward avait déposé une plainte lundi.

“Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qu’il fait”, a déclaré Jeff. “Je pense qu’il essaie juste de me battre pour le plaisir de combattre. Je pense qu’il essaie de me faire du mal publiquement. Et je pense que c’est une façon de me frapper dessus, même si j’ai accepté qu’il y ait un prêt et J’ai accepté d’arbitrer. C’est un peu fou que nous n’envisagions pas un procès. “

Parlant du coût d’un procès, Jeff a déclaré que son ex “ferait beaucoup mieux financièrement s’il cessait d’être si méchant, si vil et si moche”. Il a ajouté: “Je pense que c’est une question de vengeance pour lui. Je me demande même maintenant si c’est une question d’argent. Il sait qu’il ferait bien mieux de simplement négocier avec moi.”

Selon Jeff, il aurait accepté de payer une pension alimentaire pour leur fille Monroe et “lui aurait payé son stupide numéro f” en ce qui concerne le prêt, tout en renonçant à “l’énorme somme d’argent qu’il me devait” s’ils étaient partis à l’arbitrage. “Maintenant, tout n’est plus sur la table”, at-il dit, “Il l’emmène dans un endroit laid.”

Lewis pense que l’argent qu’ils “dépensent pour se battre” pourrait être mieux utilisé ailleurs, comme ses propres employés, “dont la moitié sont licenciés” en ce moment. Il s’est également demandé comment Gage finançait ses activités juridiques, en disant: “Mon entreprise de design est en train de se tanker en ce moment, donc si mon entreprise de design est en train de tanker, il doit le faire.” Il a ensuite qualifié les poursuites judiciaires de Gage de «suicide financier».

“Dans sa tête, il a droit à certaines choses, il est convaincu à 100% qu’il va obtenir ces choses”, a-t-il ajouté. “C’est un sentiment fou de droit. Je ne pense pas qu’il obtiendra tout ce à quoi il croit avoir droit. Je suis inquiet pour lui financièrement, je pense qu’il se crée un énorme trou financier. Je suis inquiet pour lui , Je m’inquiète toujours pour lui. ”

Lorsqu’Heather McDonald lui a demandé s’il y avait des “signes” au fil des ans qui auraient pu l’avertir que cela pouvait arriver, Lewis a déclaré que son ex était “égoïste avec de l’argent”.

“Il n’a pas vraiment beaucoup contribué au ménage même s’il gagnait très bien. Il n’a en fait rien apporté au ménage”, a déclaré Jeff. “Il avait un prêt avec ses parents qu’il n’avait pas l’intention de rembourser, ses parents avaient besoin d’argent et je lui ai fait rembourser. Cela m’a toujours collé, parce que je ne ferais jamais ça.”

Alors que les deux se sont rencontrés quotidiennement et ont même eu une conversation téléphonique pendant plus de 90 minutes le week-end, Lewis a admis qu’il était enfin temps de couper la communication.

“La porte n’a jamais été complètement fermée pour moi et maintenant elle est fermée, verrouillée. Maintenant, je vais arrêter de lui parler”, a-t-il déclaré. “Maintenant, à moins qu’il n’y ait une urgence, nous n’allons pas procéder à l’enregistrement tous les jours. Je pense que cela m’a fait me sentir toujours connecté avec lui et nous avons eu de bons échanges de texte. Je dois juste fermer cette porte.”

La discussion sur Gage s’est terminée avec Jeff disant également que les publications récentes de son ex sur Instagram ont été “un peu alarmantes” pour lui, disant qu’il pensait qu’elles montraient “un peu d’instabilité”.

“Ce n’est pas quelqu’un que je reconnais”, a-t-il ajouté.

L’avocat de Gage n’a fait aucun commentaire.