Jeff Lowe de Tiger King héberge Reddit AMA, devient instantanément un rôti impitoyable

Jeff Lowe de Tiger King vient d’héberger un AMA Reddit – et cela s’est déroulé exactement comme vous vous y attendez.

Se présentant comme “PDG et fondateur du Greater Wynnewood Exotic Animal Park”, la star de Netflix a demandé aux utilisateurs du site de me demander n’importe quoi … et le garçon l’a fait.

Sans surprise, Jeff n’a pas répondu à la grande majorité d’entre eux, car les Redditors en ont profité pour rôtir sans pitié le collectionneur d’animaux exotiques.

Mais il a répondu à certaines questions, y compris un utilisateur qui lui a posé des questions sur la théorie très populaire d’Internet selon laquelle lui et le mari AWOL de Carole Baskin, Don Lewis, étaient en fait une seule et même personne.

“Vous êtes un homme brillant et ce n’est pas mon genre. Si j’étais coincé sur une île déserte avec elle, je f – k une noix de coco”, at-il répondu. “J’ai vu les photos côte à côte. Cela ressemble plus à l’enfant amoureux de John et Joe.”

Il a également fait écho aux affirmations selon lesquelles les documentaristes – qui, certes, bénéficiaient d’un accès impressionnant à tous ses sujets – prétendaient être quelque chose de différent pour chacun d’eux.

“Netflix ne s’est pas approché de nous. Nous avons été produits par les gars qui ont fait l’émission”, a-t-il déclaré à un intervenant. “Ils l’ont présenté comme une exposition sur Carole Baskins. Et à Carole, ils ont dit qu’il mettait en garde contre les dangers de garder des tigres. Ils ont déformé le spectacle pour tout le monde.”

Lorsqu’on lui a demandé si l’émission avait traité Carole correctement, il a répondu “Ils étaient trop faciles avec elle.”

“Joe avait des classeurs pleins d’informations sur la disparition de Don”, a-t-il déclaré. “Tout ce qu’elle fait, c’est qu’elle a de gros chats dans des cages, tout comme Joe.”

Un autre lui a demandé s’il avait trouvé des “conneries bizarres” sur Joe Exotic depuis son incarcération; Lowe a affirmé qu’il avait trouvé une clé USB montrant “Joe et Finley … avaient des relations sexuelles avec des animaux dans le parc.”

Il a révélé qu’il n’avait jamais rencontré Doc Antle, mais avait “entendu des choses dégoûtantes concernant le jeu avec les animaux” de la part d’anciens employés, et a laissé entendre que son ancien partenaire commercial Tim Stark avait en fait “l’histoire la plus intéressante” de tous les personnages hétéroclites de la série.

Un utilisateur de Reddit qui ne s’attendait probablement pas à une réponse, a demandé “Comment se passe la chasse aux nounous?” – Lowe lui a dit qu’il avait été “inondé” de demandes de nounou par des harceleurs de 2 à 3 k après la publication de son numéro de téléphone portable.

Cependant, aussi intéressantes que soient ces questions, elles ne se rapprochent pas de celles que Jeff laisse sans réponse, notamment:

En tant que personne âgée, pourquoi vous habillez-vous comme une boîte anthropomorphisée de Monster Energy?

Salut Jeff, j’ai une question pour ta femme. Lauren, pourquoi supportez-vous ce connard dégoûtant de f-king et le laissez-vous vous rabaisser et vous traiter comme des déchets? Ce qui a tellement fait dérailler votre estime de soi que vous continueriez à être autour de cette baise idiote de 13 ans piégée dans un patient gériatrique, dont la principale préoccupation est de savoir si ses plumes de paon sont suffisamment brillantes. Vous méritez mieux que de gaspiller votre vie avec un con maléfique. Appelez Carole Baskin, elle pourrait avoir des idées qui pourraient vous aider

Ouais, j’ai beaucoup de questions. Numéro un: comment osez-vous?

Vous attendiez-vous à ce que ce soit autre chose qu’un rôti?

Pensez-vous qu’un jour, votre épouse Lauren sera sage et vous nourrira aux tigres, complétant le cycle et accomplissant les anciennes prophéties?

Hé, Jeff, prétendez-vous toujours que votre grand-père Zion a fondé le cirque des frères Robbins? Alerte Spoiler … il avait 13 ans quand Fred Buchanan a changé le nom de World Circus en Robbins Brothers.

Pourquoi vous habillez-vous comme Hot Topic and Affliction avait un bébé atteint du syndrome d’alcoolisme foetal?

Salut ouais, ma principale question est la suivante: avez-vous fait mariner dans un sac Ziploc pendant la nuit avant cette torréfaction?

Pourquoi vous habillez-vous comme un marchand de mauvaises herbes au lycée? Tu ne pousses pas 60?

Quelle est votre opinion sur la scène Jet Ski de James Garrett?

Hé Jeff, quand tu frappes ta baby-sitter pendant que ta femme allaite ton nouveau-né, pensez-vous à ce commentaire? Merci Jeff.

Combien de temps pensez-vous que ce sera avant d’être derrière les barreaux où vous appartenez?

Êtes-vous chauve sous le bandana?

Pourquoi avez-vous embauché un mannequin à Las Vegas pour prendre l’avion, prendre une seule photo, puis prétendre qu’elle était votre nounou chaude?

Salut Jeff, merci beaucoup pour avoir fait cette AMA! J’ai deux questions pour vous: pourquoi vous habillez-vous comme le roadie creepy douchebag de Limp Bizkit? Pourquoi avez-vous toujours le sourire satisfait d’un homme qui vient de s’en tirer avec péter très doucement?

Pourquoi vous habillez-vous comme si vous avez traversé une crise de la quarantaine il y a 10 ans et que vous êtes coincé là-bas?

Considérez-vous toujours que faire rouler des oursons dans des sacs à roulettes est une bonne pratique?

Hey Jeff, Oakley vous a-t-il demandé de cesser de faire la publicité de leur produit?

Qu’est-ce que ça fait de s’en tirer en accusant un homme de solliciter un meurtre?

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.