Jeffree Star parle de sa première expérience de Botox en auto-quarantaine

Jeffree Star partage ce qu’il a fait tout en se mettant en quarantaine pendant la pandémie de coronavirus.

Dans sa dernière vidéo, intitulée “Never Leaving My House Again …”, la star de YouTube a révélé qu’il avait récemment reçu du Botox pour la première fois et a rappelé l’expérience “sauvage” avant d’obtenir une lueur rapide de son équipe glam à la maison.

“Nous allons nous préparer aujourd’hui. Nous allons nous préparer dans cet environnement de quarantaine”, a déclaré Jeffree dans le clip, après avoir laissé entrer son coiffeur. “Tout le monde regarde, je pense que le monde est dans un état vraiment bizarre maintenant … Le fait qu’il y ait de vraies villes en verrouillage complet. Il se passe tellement de choses, c’est vraiment écrasant.”

Alors qu’il a promis de parler de toute la “folie” qui se passe dans le monde, le magnat du maquillage a également souligné combien de ses fans se tournaient vers ses vidéos comme un moyen de s’échapper. Jeffree a donc fait ce qu’il fait le mieux: se faire coiffer et se maquiller, revoir un nouveau produit, taquiner sa prochaine collection de maquillage et parler de son expérience avec le Botox. (Il a seulement quitté la maison pour – attendre – récupérer une McLaren personnalisée.)

“Maintenant, vous pourriez voir quelques bosses sur mon front. J’ai eu du Botox – oui pour la première fois – je sais que personne ne me croit”, a poursuivi Jeffree, tandis que son équipe glam travaillait. “Ils pensent que je l’ai depuis toujours. Je ne l’ai jamais eu auparavant, jamais nécessaire. Et j’ai pensé, salope. Il est temps de mettre en quarantaine ces rides de parenté pendant que nous sommes tous assis ici.”

Le fondateur de Jeffree Star Cosmetics a déclaré après s’être auto-isolé à la maison pendant six jours – avant que le gouverneur Gavin Newsom de Californie n’ordonne à l’État de s’abriter sur place – il a obtenu un “petit remue-ménage” alors il a décidé de rendre visite à son médecin, le Dr Will Kirby, pour obtenir du Botox.

Jeffree a ensuite inséré des images de lui obtenant les injections. “Parce que la fin du monde, prenons le botox pour la première fois”, se souvient-il dans le clip.

Pendant ce temps de retour chez lui, le gourou du maquillage a poursuivi: “Ça avait l’air un peu noueux donc j’ai une petite ecchymose et une petite bosse ici, qui va disparaître. C’est littéralement le deuxième jour. Mais je me sens bien.”

Jeffree a continué à taquiner une nouvelle palette, qui devait tomber le mois prochain, mais c’était avant la pandémie mondiale de coronavirus.

“Ma prochaine collection et palette est tellement écoeurante”, a-t-il dit alors que son maquilleuse faisait son fard à paupières. “Donc je ne sais pas ce qui va se passer avec le monde. C’est prévu pour fin avril – et non ça n’a rien à voir avec 4/20 – c’est tellement plus malade qu’un moment 4/20, mais nous allons avoir du merch 4/20 et de jolis sweats à capuche, mais la prochaine collection … “

Comme son glam était presque terminé, il était temps pour le maquilleur de Jeffree de mettre les faux cils. “Encore un coup de fouet et je suis le vaccin, salope”, a plaisanté Jeffree.

Après avoir montré de nouveaux ajouts luxueux à sa maison, la personnalité d’Internet a ensuite fait un petit voyage à Burbank (sans trafic) pour voir sa nouvelle McLaren personnalisée.

“Je voudrais annoncer officiellement que 2020 n’est PAS approuvé par Jeffree Star”, a écrit Jeffree dans la description du clip de 17 minutes. “Voici une vidéo que j’ai filmée il y a quelques jours avant que la Californie ne soit complètement enfermée. Pour le moment, nous ne sommes pas autorisés à quitter nos maisons à moins d’obtenir de la nourriture ou des médicaments”

“Nous n’avons jamais rien vu de tel auparavant”, a-t-il poursuivi. “Il a été difficile de s’asseoir et de filmer avec toute cette folie, mais j’espère que cela vous distraira pendant quelques minutes. Je vous aime tellement.”

Découvrez sa nouvelle balade, son look post-Botox et plus dans la vidéo complète ci-dessus.

