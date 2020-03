Jeffrey Dean Morgan (et Chris Evans) sur le chien qu’il a adopté il y a plus d’une décennie en filmant “The Losers”

Quoi de plus doux que deux anciennes co-stars qui se reconnectent? Que diriez-vous de deux anciennes co-stars se reconnectant à un chien? Jeffrey Dean Morgan (Supernatural, The Walking Dead) et Chris Evans (Captain America of the Marvel Cinematic Universe) ont discuté sur Twitter d’une expérience partagée impliquant un chien de sauvetage en mars 2020. Et l’histoire a une fin heureuse.

Jeffrey Dean Morgan et Chris Evans ont joué dans «The Losers»

(L-R) Zoe Saldana, Chris Evans, Jeffrey Dean Morgan, Columbus Short, Idris Elba et Óscar Jaenada dans «The Losers» | Warner Bros.

Ces deux acteurs connaissent bien le monde du cinéma basé sur la bande dessinée. Entre les passages d’Evans Marvel (il a d’abord représenté Johnny Storm dans les films Fantastic Four) et immédiatement après le tour de Morgan dans Watchmen, ils ont joué dans The Losers. Basé sur la bande dessinée Vertigo (une empreinte DC), le film présentait un casting de stars (dont les joueurs de MCU Zoe Saldana et Idris Elba).

Dans le film, Morgan et Evans représentent respectivement le lieutenant-colonel Franklin Clay et le capitaine Jake Jensen. Les deux sont membres d’une équipe d’opérations noires qui travaillent Aisha de Saldana pour se venger de l’homme qui a tenté de les faire tuer. Bien que situé en Bolivie, une grande partie du tournage a été réalisé à Porto Rico.

Morgan et Evans ont tous deux des chiens

Bien qu’ils jouent souvent des durs à l’écran, Morgan et Evans sont tous deux des amoureux des animaux. L’histoire de la façon dont Evans a adopté son chien, Dodger, tout en filmant son film de 2017 Gifted est bien connue. Il poste des images fréquentes de lui-même avec son chiot de sauvetage, se qualifiant de «fou de chien».

Morgan, quant à lui, a de nombreux animaux. Il vit dans une ferme avec sa femme, l’actrice Hilarie Burton et leurs deux enfants. Morgan partage souvent des photos de ses alpagas, poulets, ânes et, bien sûr, des chiens. Il est sûr de dire qu’il connaît bien les manières de nombreuses créatures.

Morgan partage l’histoire de l’adoption de Bandit

Le 18 mars 2020, Morgan a partagé une image de son chien, Bandit, reniflant Zeus, l’un de ses alpagas. Un disciple lui a posé des questions sur la race de Bandit, et Morgan a répondu: “Un mélange de cabot?” Il a ensuite plaisanté, “Puerto Rico jungle dog!”

Il a poursuivi en écrivant que pendant le tournage là-bas “une meute de chiens sauvages a suivi l’équipage” et “a traîné au camp de base”. Morgan a ajouté: «Chris Evans et moi les avons tous nourris. Bandit s’est démarqué, il était un bébé, et les 30 autres chiens ressemblaient à un pitbull adulte [mixes]. Il était une petite boule de poils timide. “

Evans siffle dans

Vous vous souvenez que vous vouliez l’appeler “Yahtzee !!” Etant qu’il était le chiot le plus chanceux de cette île?! PRESQUE y est allée… toujours rire à l’idée de crier «Yahtzee !!» Essayer de le faire entrer! Je t’aime mon frère. J’espère que tout va bien et que vous restez en sécurité. Xxxjd

– Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) 20 mars 2020

Morgan a tagué Evans lors de la rédaction du post, donc son ancienne co-star a dû le voir et a répondu. “Vous avez marqué avec Bandit!” A écrit Evans. C’était des années avant qu’il n’adopte Dodger mais, évidemment, l’acteur Marvel était déjà un grand fan de canines.

“Vous vous souvenez que vous vouliez l’appeler” Yahtzee “, étant qu’il était le chiot le plus chanceux de l’île?” a répondu Morgan. Il a dit qu’il avait «presque» accepté cette suggestion. “Je t’aime, mon frère”, a ajouté l’acteur. “J’espère que tout va bien et que vous restez en sécurité.” Peut-être que ces deux-là pourront un jour retrouver les Losers avec leurs chiens de sauvetage respectifs.