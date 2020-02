Jeffrey Dean Morgan pleure la mort de l’alpaga

2020-02-12 22:30:04

L’alpaga Snowball de Jeffrey Dean Morgan est décédé, après que l’acteur de ‘Walking Dead’ a passé plusieurs nuits cette semaine à s’occuper de lui.

La star de ‘Walking Dead’ s’est rendue sur Twitter mercredi (12.02.20) pour révéler la triste nouvelle que son animal de compagnie alpaga Snowball est décédé, après avoir déjà parlé de la “maladie” de l’animal.

Il a écrit: “Mauvaise nuit et bon matin pour nous. Je pense que Snowball a eu un enfer de la vie … je viens de dire mes adieux. Ce n’était pas facile, mais je sais que c’était la bonne chose. ferme. Xxxjd merci à tous pour les prières et les meilleurs vœux. (sic) ”

Jeffrey, 53 ans, a passé des jours à s’occuper de Snowball – dont il a “hérité” quand il a acheté ses terres agricoles, qu’il a nommé Mischief Farm – avant son décès.

Il avait tweeté plus tôt cette semaine: “Ça va être une longue nuit pour moi et la boule de neige. Nous avons hérité de ce gentil garçon quand nous avons fait du mal. Il est malade. , Je vais lui tenir compagnie, lui raconter des histoires … et nous verrons ce que demain nous réserve. Xojd & sb (sic) ”

Et tandis que Snowball a réussi à passer la nuit de lundi (10.02.20), c’était une autre histoire mardi (11.02.20) alors que l’état de l’alpaga se détériorait.

Jeffrey a écrit sur les réseaux sociaux: “Eh bien. Beaucoup d’histoires racontées. Nous sommes toujours là. Froid. Longue putain de nuit. Boule de neige accrochée … et se révèle … le meilleur auditeur que j’aie jamais connu. Je dois essayer de l’attraper Nous verrons … merci pour tous mes vœux. Vraiment. Xojd

“S ** t. Snowball ne peut pas, ne tient pas. Le souleva 4 fois … 4 fois de nouveau au sol. Il s’agit de le rendre aussi confortable que possible … lui donner et des médicaments un autre jour .. . Peut-être deux. Ça doit être, c’est une question de qualité de vie. Pour le moment, malheureusement, ce n’est pas bon. Nous allons continuer d’essayer. (sic) ”

Pendant ce temps, l’acteur et sa femme Hilarie Burton ont déjà adopté un émeu et un âne “inséparables” nommés Jack et Diane en 2018, après avoir découvert leur histoire d’amour unique sur les réseaux sociaux.

Carolina Waterfowl Rescue a révélé à l’époque: “Chargement de la remorque avec notre équipe d’émeu d’âne super star. Nous avons d’abord chargé Jack et Diane est restée près de lui, l’air inquiet. Une fois qu’il était hors de vue, elle a frénétiquement tambouriné pour lui. Elle a volontiers chargé et s’est installé à côté de Jack. Nous avons décidé de partir dans les petites heures afin que nous puissions les emmener dans leur nouvelle maison avant le déjeuner et avoir une bonne heure de jour pour qu’ils s’installent. Les émeus voyagent aussi mieux la nuit quand il fait noir. Nous allons être sur la route pendant les prochaines heures pendant que Jack et Diane dorment. Ils se réveilleront et seront à leur nouveau domicile avec Jeffrey Dean Morgan et Hilarie Burton.

“Nous sommes ravis et espérons que tout le monde pourra suivre Jack et Diane dans leur nouvelle maison. Jeffrey publie fréquemment des photos de sa ferme et de ses animaux sur les réseaux sociaux. (Sic)”

