Jeffrey Dean Morgan taquine la finale de la saison 10 de Walking Dead

Fans de “Les morts qui marchent” ont été laissés dans les limbes lorsque le travail sur le spectacle a été fermé par précaution COVID-19 avant la fin de la post-production lors de la finale de la saison, qui sera maintenant diffusée à une date ultérieure encore indéterminée.

Alors que star Jeffrey Dean Morgan admet que le retard “craint”, il comprend pourquoi il était nécessaire – et a proposé une manière optimiste de voir la situation. “Cela donne aux fans quelque chose à espérer dans quelques mois, ce qui est super cool”, a-t-il déclaré lorsque TooFab l’a rattrapé avec sa femme. Hilarie Burton alors qu’ils faisaient la promotion de leur nouveau talk-show AMC, “Friday Night In with The Morgans”.

“Quand j’ai entendu la nouvelle que nous ne pouvions pas la diffuser pour des raisons évidentes, ils ne pouvaient tout simplement pas rassembler l’équipage … ça craint, c’est impossible”, a-t-il ajouté, avant de taquiner à quoi s’attendre quand il fait enfin de l’air.

“J’essaie de me souvenir même où nous en sommes. Il doit y avoir quelque chose avec Beta, parce qu’il est toujours en liberté et crée des ravages. Donc, jusqu’à ce que cela soit réglé, il est vraiment difficile d’avancer.” taquina-t-il. “Je sais que notre finale de la saison était une grande que Greg Nicotero a dirigée. Chaque épisode qu’il semble diriger est énorme. Et c’est la finale de la saison, donc je m’attendrais à beaucoup de choses.”

Lorsque le spectacle s’est arrêté, Beta, The Whisperers et leur armée de morts-vivants ont envahi l’hôpital où Negan et le reste des survivants se cachaient. Dans une aventure parallèle, Ezekiel, Yumiko et Eugene sont tombés sur un nouveau personnage de la bande dessinée, le loufoque, unique en son genre. Le personnage de bande dessinée a fait la première impression sur les Morgans.

“J’adore le fait qu’en 15 ans, nous avons présenté Princess”, a déclaré Jeffrey. “Oh mon dieu. Elle a en quelque sorte sauté. Ce genre d’énergie dans cette émission est vraiment amusant. Donc je suis une grande fan d’elle maintenant.”

Après avoir appris que l’actrice Poala Lázaro a dit à TooFab qu’elle espérait que le personnage croiserait bientôt Negan, Morgan a partagé son enthousiasme. “Oh mon Dieu. Je pense que les deux vont s’amuser. J’ai hâte!” il s’est excalmé. “Je ne peux vraiment pas attendre. Et nous verrons donc.”

À ce stade, la production de la saison 11 a été arrêtée indéfiniment, Jeffrey admettant qu’il n’a aucune idée du moment où ils reprendront le travail. “Je suppose que nous pouvons faire un épisode via Skype”, a-t-il plaisanté.

“Je vais juste te filmer ici à la ferme”, intervint Burton. “Nous avons des bois ici!”

“D’accord? Ouais. Je vais voir si [show-runner Angela Kang] peut écrire un épisode et je vais rassembler l’ensemble du casting “, a déclaré Morgan.” Nous filmons tous nos propres rôles avec un iPhone! “

Bien que cela soit peu probable, Jeffrey et Hilarie filmeront leur nouveau talk-show à la maison à partir de ce soir. “Friday Night In with The Morgans” fait ses débuts le 17 avril sur AMC. Voir ce qu’ils ont dit à TooFab sur la série ci-dessous!