Jenelle Evans confirme qu’elle et David Eason sont de retour ensemble

Ancien “Teen Mom 2” étoile Jenelle Evans est officiellement de retour avec son ancien ex, David Eason.

L’ex-star de téléréalité a été licenciée de l’émission MTV après que David – qui avait déjà été botté en 2018 pour des commentaires homophobes et transphobes – ait abattu le chien de la famille. Ils se sont séparés en octobre 2019, mais la rupture n’a pas persisté.

Apparaissant sur une FAQ de YouTube ce week-end, Evans a confirmé qu’ils étaient de retour.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était de retour avec David, elle a répondu par l’affirmative. “Moi et lui décidons de régler ça maintenant et nous allons lentement”, a-t-elle expliqué, ajoutant qu’ils vivaient à nouveau ensemble en Caroline du Nord, après avoir brièvement déménagé au Tennessee.

“Je vis ici en permanence maintenant. La raison pour laquelle je suis venu en Caroline du Nord est parce que je ne peux pas me permettre un loyer et une hypothèque, je dois choisir l’un ou l’autre. J’ai ici une maison que je possède, je ne possède pas l’appartement au Tennessee, j’ai donc décidé de déménager “, a-t-elle expliqué. “Tous les enfants ont leur propre espace ici, c’est très spacieux, nous avons 11 acres de terrain pour eux. Kaiser et Ensley, ils ont vraiment manqué les animaux, ils ont vraiment manqué les poulets, les chèvres, tout. Alors nous avons décidé de revenir ici et les choses se passent plutôt bien. “

Un autre fan a demandé si Eason avait changé du tout, et Evans a de nouveau répondu affirmativement.

“Beaucoup de choses ont changé. Moi et lui avons décidé d’essayer de rester positifs quoi qu’il arrive et si nous avons un problème, nous devons vraiment en parler”, a-t-elle déclaré. «Je veux vous dire les gars que David n’a jamais abusé des enfants, il ne m’a jamais abusé. Nous avons toujours eu des désaccords et ceux-ci se transformaient en arguments et c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de rentrer chez moi et de travailler ma relation. En fin de compte, c’est pour ma famille. “

Elle a également dit que c’était elle qui avait contacté David pour la première fois pour arranger les choses et lui présenter ses excuses.

“Je lui ai dit, j’ai dit:” Je suis désolé “, et il m’a recontacté et il a dit:” Pour quoi? ” et j’ai dit: “Je pense que nous venons de mettre fin aux choses brusquement et je pense que nous devons essayer d’arranger les choses pour notre famille et notre mariage. Et il a dit:” D’accord “”, a expliqué Evans. “Donc, une fois que nous avons recommencé à parler, vous savez qu’il est venu nous rendre visite deux ou trois fois et quand il l’a fait, avant de retourner en Caroline du Nord, je lui ai dit, je lui ai dit:” Les choses doivent changer. Nous ne pouvons pas être si mécontents . Nous devons commencer à communiquer les uns avec les autres au sujet de nos problèmes et nous devons les régler et nous ne pouvons pas laisser la même chose continuer à se produire ou le même sujet pour qu’un argument continue à se produire. “”

Evans a poursuivi en disant qu’elle avait besoin de se distancier un peu de David, mais quand elle l’a fait, elle a réalisé que “ce n’était pas ce que je voulais” et a plutôt décidé qu’elle “avait besoin de travailler sur mon mariage.”

“Je ne voulais pas d’un autre mariage raté et je voulais juste que les enfants soient heureux”, a-t-elle déclaré.

Jenelle a également affirmé que sa relation avec David n’était pas responsable de la perte de ses parrainages, bien qu’elle ait admis que certaines marques lui avaient demandé de supprimer leurs postes rémunérés.

“Je sais que tout le monde a entendu récemment que je perdais des parrainages”, a-t-elle déclaré. “Non, je ne les ai pas perdus, j’ai gentiment supprimé mes postes parce qu’ils me l’avaient demandé. Le devais-je? Non. J’ai été viré? Non.”

Au cours d’une session de questions et réponses de 20 minutes, elle a également déclaré qu’elle espérait conclure un nouvel accord de garde avec son fils Jace, qui vit toujours avec sa mère. Selon Jenelle, elle “ralentit en essayant de la convaincre de laisser à nouveau Jace vivre avec moi” et espère éviter d’autres dates d’audience sur la situation.

On lui a également demandé si elle avait des sentiments à propos de la présence de MTV par Amber Portwood malgré son arrestation pour violence domestique, mais la coupant pour quelque chose que son mari a fait.

“Cela me dérange”, a-t-elle admis. “Je pense que c’est très injuste et je n’ai vraiment rien fait de mal, alors restez-en là.”