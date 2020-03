Jenelle Evans dit qu’elle a souffert de «dépression» de la haine en ligne

Jenelle Evans n’est pas étrangère à l’examen du public, car elle a vécu une grande partie de sa vie sous les projecteurs dans l’émission “Maman ado.“

Mais le vitriol viral a récemment atteint un crescendo, selon le vétéran de MTV, alors qu’elle expliquait comment elle y faisait face lors de son apparition sur le Blonde idiote podcast, qui a été diffusé jeudi.

“Parfois, ça vous arrive vraiment mal”, a expliqué le joueur de 28 ans. “Vous devez ignorer tout cela. Vous devez éteindre votre téléphone et vous concentrer sur autre chose.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle souffrait de «dépression et d’anxiété», elle a répondu: «Certainement et beaucoup ces derniers temps».

Le dernier coup de fouet est intervenu après que Jenelle a semblé se réconcilier avec son ex-mari, David Eason, au début de l’année. En octobre 2019, elle a déposé une ordonnance de non-communication contre lui et l’a accusé de mauvais traitements, selon TMZ. Cela est venu sur les talons de ses deux enfants retirés de ses soins après que David ait tiré et tué le chien de la famille pour avoir mordu leur fille de 2 ans.

“Je vis juste ma vie en ce moment”, a révélé Jenelle. “Tout le monde veut connaître ma vie, et je suis juste assis ici et je fais ce que je fais et j’essaie de rester tranquille.”

Quant aux rumeurs selon lesquelles elle aurait été licenciée de MTV pour les incidents domestiques, Jenelle a déclaré qu’elle était toujours sous contrat avec la société de télévision jusqu’en avril et qu’elle prévoyait de sortir si elles ne renouvelaient pas.

“Je leur ai demandé, vous savez, puis-je aller faire d’autres opportunités parce que j’ai eu des réunions privées avec d’autres sociétés de production et ils ont littéralement dit que nous ne pouvions rien faire à moins qu’ils ne donnent la permission ou que vous soyez hors contrat, “at – elle expliqué à l ‘hôte.

Lorsqu’on lui a demandé si elle envisagerait de signer à nouveau, Jenelle a déclaré: “Je ferai des trucs MTV – mais je ne veux plus le faire sous le nom de ‘Teen Mom’.”

“Je veux être ma propre personne, faire mon propre truc, je veux être connu comme Janelle Eason, pas Janelle Eason de ‘Teen Mom’. J’ai presque 30 ans, ça fait 10 ans.”

Elle a dit qu’elle prévoyait de faire du contenu YouTube, un podcast et même de produire la télévision.

«J’ai toujours aimé le montage de films», a-t-elle proposé comme autre possibilité. “Je l’ai toujours fait depuis la troisième année.”

Quant à ce qu’elle dirait à ses ennemis en ligne pour le moment, Jenelle avait quelques mots de choix.

“Laisse-moi tranquille.”

