Jenelle Evans explique aux fans pourquoi elle est «effrayée» et «paranoïaque»

Jenelle Evans, anciennement la plus connue des acteurs de Teen Mom 2 de MTV, a fait la une des journaux en octobre 2019 lorsqu’elle a annoncé sa séparation de son mari de deux ans, David Eason.

Les anciennes stars de MTV avaient déjà été retirées de l’émission après qu’Eason ait fait à plusieurs reprises des commentaires controversés sur les droits des trans et des homosexuels, en plus de tuer le bouledogue français de la famille, Nugget. Evans a eu de nombreuses difficultés au fil des ans avec les relations, y compris diverses allégations de violence domestique et des combats explosifs.

Plus récemment, Evans s’est rendu plus souvent sur YouTube pour communiquer avec les fans. Dans une récente vidéo de questions-réponses, elle a parlé des rumeurs sur son avenir possible avec MTV, d’autres projets de carrière et ses espoirs pour sa vie.

Jenelle Evans | Gregg DeGuire / WireImage

Evans a dit qu’elle ne savait pas si elle reviendrait à la télé-réalité

De nombreux fans de Teen Mom se demandent si Evans reviendra à la télé-réalité, et surtout à MTV, à l’avenir, maintenant que Eason est hors de vue. Evans a déclaré qu’elle était plus que ouverte aux opportunités de télé-réalité, mais qu’elle ne savait pas quel était son avenir avec MTV pour le moment.

En réponse à la question des fans “Allez-vous revenir sur

Teen Mom 2? “Evans a répondu,” Je ne sais pas. Honnêtement, je n’en ai aucune idée. »

“En ce moment, tout est en l’air”, a-t-elle expliqué dans

la vidéo. «Je n’ai aucune idée de Teen Mom. Je n’ai aucune idée de la mienne

spectacle.”

Evans a quand même dit qu’elle voulait retourner à la télévision parce qu’elle aimait filmer. L’ancienne star de MTV a également laissé entendre qu’elle pourrait avoir des opportunités à l’horizon.

“Mais je sais que j’ai été en pourparlers avec certaines personnes ici et là”, a déclaré Evans. «Je ne dis pas si c’est MTV, je ne dis pas qui c’est, mais nous verrons si quelque chose fonctionne à l’avenir.» Elle a ajouté après une autre question qu’elle et les producteurs de MTV parlaient «ici et là», mais «pas beaucoup».

L’ancienne star de «Teen Mom 2» a dit qu’elle avait «peur» d’être vulnérable avec les fans

Evans s’est également ouvert sur la douleur des critiques en ligne sur

les années. “Pouvez-vous trouver la vraie Jenelle?”, A demandé un fan. “Le soin, intelligent,

drôle de fille que nous avons tous vue il y a huit ans?

La maman de trois enfants est devenue réelle dans sa réponse, partageant: «Oui. Tu peux la voir. Mais elle a très peur de parler à l’un d’entre vous. »

Evans a ajouté qu’elle avait appris à être beaucoup plus discrète sur les réseaux sociaux en raison des critiques et de l’attention des médias.

“J’ai appris à ne pas poster autant, ne postez pas où vous êtes

à, ne montrez pas trop de votre maison », a-t-elle déclaré. «Quand je viens poster en ligne

ou montrer le vrai côté de moi-même, j’ai peur et je suis paranoïaque. Et je pense que

Je suis antisocial à cause de ça, et à cause du spectacle et d’être remarqué

tellement partout. “

Cependant, Evans a dit qu’elle voulait à nouveau se connecter avec ses fans et en apprendre davantage sur sa vie. «Maintenant, je veux être moi-même et vous montrer à nouveau, a-t-elle expliqué. “Je ne peux pas avoir peur de télécharger… Elle vient. La vieille Jenelle revient, promis. »

La star de MTV et maman de trois enfants a partagé ses plans pour l’avenir

Plusieurs téléspectateurs de Teen Mom se sont demandé quelle carrière d’Evans

les plans impliquaient maintenant qu’elle n’apparaissait plus sur MTV. Evans a dit qu’elle était

toujours en train de comprendre ce qu’elle voulait vraiment faire.

Evans a expliqué qu’elle voulait étendre son influence sur les médias sociaux. “Je prévois de maintenir ma chaîne YouTube active, car je veux vraiment me connecter avec vous, je veux vraiment me connecter davantage avec mes fans”, a-t-elle déclaré. “Je pense que c’est vraiment important parce que je ne suis évidemment plus sur la série, donc je veux vous tenir au courant.”

Les autres plans possibles de la star de MTV pourraient inclure une seconde

livre, ainsi qu’un podcast.

Surtout, Evans aimerait poursuivre sa passion pour le cinéma

édition. «Je voulais aller à l’école pour le montage de films», a-t-elle partagé. “C’est amusant pour

moi de faire des vidéos et de les éditer. Je le fais depuis que je suis en troisième

grade … Je dois faire des films grandir tout le temps. “