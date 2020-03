Jenelle Evans retournerait à MTV mais ne veut pas le faire sous le nom de “ Teen Mom ”

Les fans ont suivi Jenelle Evans après Teen Mom 2 via ses réseaux sociaux. Il semble que son séjour à MTV soit terminé, mais elle semble avoir un peu d’espoir de revenir. Découvrez ce qu’elle a dit sur le retour à MTV et plus encore.

Jenelle Evans sera libérée de son contrat MTV en avril

Jenelle Evans | Bruce Glikas / .

Evans a été licenciée de Teen Mom 2 après avoir appris que David Eason aurait tué son chien. “MTV a mis fin à sa relation avec David Eason il y a plus d’un an en février 2018 et n’a pas tourné de nouveaux épisodes de Teen Mom 2 avec lui depuis”, a déclaré un porte-parole de MTV à Us Weekly. “De plus, nous avons cessé de filmer avec Jenelle Eason à partir du 6 avril 2019 et nous n’avons pas l’intention de couvrir son histoire dans la saison à venir.”

Elle a toujours un contrat avec l’entreprise. «Je suis officiellement hors contrat avec MTV en avril», a-t-elle déclaré à E! Nouvelles. «C’était la seule chose que j’attendais pour avancer. Une fois avril venu, je peux commencer à parler à d’autres réseaux, Dieu merci! »

Depuis lors, Evans a parlé de ce que la vie a été pour elle ces derniers temps. Elle a affirmé qu’elle l’appréciait.

Evans a dit que c’était “génial” de ne pas être sur la série

L’ancienne star de téléréalité a déclaré que son expérience était positive depuis son licenciement. “C’est vraiment génial en fait, parce que ce n’est pas comme si je m’inquiétais de ce qui allait être diffusé”, a déclaré Evans à PopCulture.com. «Les gens vont-ils me juger? Suis-je parent à tort ou à raison? Tout dépend de ce que je veux faire – je fais mon propre horaire, je fais ce que je veux et je partage ce que je veux. ”

Elle a dit plus tard: “Parce que c’est comme si je m’amusais avec, par rapport à quand j’étais sur Teen Mom, c’était juste un peu comme,” Sortez la caméra de mon visage, je suis folle en ce moment. ” «Hé, je suis heureux, allons faire quelque chose d’amusant. Tournons quelque chose d’amusant. “Et chaque fois que vous essayez de suggérer cela à MTV, il est jeté.”

Elle reviendrait à MTV

Evans a donné aux fans une mise à jour sur sa vie après la télé-réalité sur le podcast, Dumb Blonde. Elle prétend qu’elle apprécie toujours le temps loin des caméras.

“Ça a été sympa”, a-t-elle déclaré selon People. «Je veux dire, j’ai essentiellement fait ce que je veux, et pour une fois faire mon propre horaire et choisir et choisir si je veux faire quelque chose ou si je ne le fais pas. Je ne suis contraint à rien ni à parler de tout ce dont je ne veux pas parler. “

Il y a des avantages à ne pas être à la télévision, mais Evans souhaite revenir à MTV. «Je vais faire des trucs MTV, mais je ne veux plus le faire sous le nom de Teen Mom. Je veux être ma propre personne, faire mon propre truc. Je veux être connue sous le nom de Jenelle Eason, pas Jenelle Eason de Teen Mom », a-t-elle déclaré. “J’ai grandi, j’ai 28 ans – j’ai presque 30 ans!”

Elle a admis qu’il y avait des avantages et des inconvénients à faire partie de la franchise. “Parce que vous pouvez en tirer des opportunités ou vous pouvez vous voir refuser des opportunités”, a déclaré Evans. “Tout dépend de leur opinion sur vous.”

Il ne semble pas y avoir de véritable projet de retour sur le réseau. Cependant, elle semble pleine d’espoir de faire un autre spectacle à l’avenir.