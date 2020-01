Jenelle Evans révèle la vérité sur son divorce de David Eason

Jenelle Evans, anciennement de Teen Mom 2 de MTV, est restée basse ces derniers temps. La maman de trois enfants a annoncé sa séparation de son mari de deux ans, David Eason, en octobre 2019.

L’annonce a été une surprise pour de nombreux téléspectateurs de Teen Mom, alors qu’Evans est resté avec Eason à travers de nombreux incidents controversés, du meurtre d’Eason du chien de la famille, Nugget, à ses commentaires sur les réseaux sociaux à propos des trans et des homosexuels.

Depuis lors, Evans a déménagé à la périphérie de Nashville avec ses enfants, Ensley, trois ans (avec Eason) et Kaiser, cinq ans (avec son ex-fiancé Nathan Griffith). Son fils aîné, Jace, vit toujours avec sa mère, Barbara Evans. Eason vit toujours sur les terres du couple en Caroline du Nord.

Depuis sa séparation d’avec Eason, Evans a été plus ouverte sur les réseaux sociaux, en particulier sur YouTube. Dans une vidéo récente, elle a répondu aux questions des fans de Teen Mom sur sa vie personnelle et a dissipé les rumeurs selon lesquelles son divorce avec Eason était un coup de publicité.

Jenelle Evans | Vivien Killilea / WireImage

Evans a dit qu’elle était «célibataire comme l’enfer»

Dans sa nouvelle vidéo de questions-réponses, Evans a clarifié les rumeurs concernant un nouveau petit ami (Herb Wilkinson de Boston, qui a été repéré avec elle sur Instagram il y a quelques semaines), ainsi que des allégations selon lesquelles son divorce avec Eason était faux, sur sa chaîne YouTube. .

“Êtes-vous célibataire?”, A demandé un fan. “Oui, je suis célibataire comme l’enfer,”

Affirma Evans. “Je me concentre juste sur moi.”

En ce qui concerne son petit ami rumeur de Boston, Evans a admis qu’elle avait été à Boston pendant quelques jours pour visiter, mais que ce n’était finalement «rien». L’ancienne star de Teen Mom 2 a ajouté qu’elle ne voulait pas donner plus de détails dès maintenant afin de protéger la vie privée des autres.

L’ancienne star de MTV a déclaré qu’elle et Eason coparentaient le plus pacifiquement possible

Certains fans de Teen Mom se sont demandé comment Evans et Eason s’entendent de nos jours. Evans a initialement déposé une ordonnance d’interdiction contre Eason, mais elle l’a récemment abandonnée. La star de MTV a également été repérée avec Eason à Nashville lors du troisième anniversaire d’Ensley, déclenchant des rumeurs selon lesquelles l’ancien couple se réunissait.

Evans a affirmé que rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité,

expliquant que la rencontre avec Eason était aussi simple qu’il y paraissait.

“J’étais au centre-ville de Nashville pour prendre des photos avec mon photographe, et David était en ville pour le rendez-vous”, a déclaré l’ancienne star de MTV. «Il a demandé à voir Ensley. Pendant que je prenais des photos, je l’ai laissé voir Ensley. Nous avons déjeuné, puis il est rentré chez lui. C’est ça.”

La maman de trois enfants a ajouté qu’elle essayait simplement de

paix avec son ex, mais que tout est très platonique entre eux. “Je suis juste

coparentalité », a déclaré Evans dans la vidéo. “J’essaye de rester hors du tribunal,

essayer de garder les choses civiles entre toutes les parties. Et je veux juste faire le mien

chose.”

Elle a ajouté qu’elle voulait s’éloigner de son histoire de relations tumultueuses et de ruptures difficiles. “Je suis célibataire maintenant. Je dois m’aventurer », a déclaré Evans. «Je dois penser à mon avenir, à mes enfants et à ce que je vais faire dans la vie. Et je n’ai pas besoin de distractions du tout. Et j’ai remarqué que les gars pouvaient être une grande distraction. »

La maman de trois enfants a expliqué les lois de séparation et de divorce dans son état

Les téléspectateurs de Teen Mom voulaient également savoir pourquoi Evans n’avait pas encore officiellement demandé le divorce d’Eason, bien qu’ils vivent séparément. Evans a répondu en expliquant les lois sur la séparation et le divorce en Caroline du Nord et au Tennessee.

“Dans l’état de

Caroline du Nord, vous devez d’abord être séparé pendant une année complète pour même déposer

pour le divorce », a déclaré Evans.

“Dans l’état du Tennessee, vous devez y vivre pendant six

pour être résident, et vous devez également être séparé pendant six mois

ordonner le divorce. C’est pourquoi je n’ai pas encore déposé de dossier. “Mais dès que

c’est légalement possible, Evans prévoit de demander le divorce avec Eason et de continuer.