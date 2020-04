Jenn Lee remet les pendules à l’heure en ce qui concerne les accusations de grossièreté envers les femmes membres du casting

Showbiz Cheat Sheet a discuté avec MTV

La star du Challenge Jenn Lee. Voici ce que l’ancienne Amazing Race

Le participant a dû dire dans la deuxième partie de notre conversation.

Showbiz Cheat Sheet: En quoi le Challenge était-il différent de The Amazing Race?

JL: Le défi est complètement différent de

The Amazing Race pour une multitude de raisons. L’une des raisons est le fait que

les types de défis sont totalement différents. La plupart des «barrages routiers»

Amazing Race a quelque chose à voir avec la culture du pays dans lequel vous vous trouvez

et pas aussi extrême que The Challenge.

Les défis de The Challenge sont des headbangers noueux ou extrêmement physiques, ou parfois un puzzle, mais pour la plupart, je dirais que la plupart d’entre eux prennent beaucoup de force physique. De plus, sur The Challenge, vous vivez dans une maison avec les personnes avec lesquelles vous êtes en compétition. Sur The Amazing Race, vous ne vivez jamais ensemble. Enfin, The Challenge est un jeu social où les gens sont votés, alors que dans The Amazing Race, c’est en fonction de qui arrive en premier à l’arrêt au stand. Sur The Challenge, votre destin n’est pas nécessairement entièrement entre vos mains, donc votre jeu social doit être au point.

CS: Avec le recul, y a-t-il quelque chose que vous auriez fait différemment sur The Challenge?

JL: J’aurais essayé d’avoir un meilleur jeu social. Beaucoup de filles ne m’aimaient pas vraiment et les gars étaient gentils avec moi, alors j’ai passé du temps avec elles. Avec le recul, j’aurais dû faire plus d’efforts pour m’aligner avec les filles, même si elles ne l’avaient pas.

CS: Quels sont vos futurs plans de carrière? Y a-t-il

de nouveaux projets sur lesquels vous travaillez ou espérez travailler?

JL: Mes projets de carrière pour l’avenir doivent se poursuivre

modéliser et faire mes offres de médias sociaux. Une fois cette pandémie terminée, j’ai aussi

l’intention de commencer mon voyage vlog Jennventures sauvegarder et également créer mon propre

collection de maillots de bain.

CS: Qu’avez-vous à dire aux gens qui disent que vous avez été impoli envers les femmes candidates au Challenge?

JL: Des accusations de ma grossièreté envers les femmes dans le

maison sont absolument faux. En tant que joueur venu en solo, devenant amis et

établir des relations avec tout le monde dans la maison était crucial, il était donc impoli de

n’importe qui aurait nui à mon jeu. Je suis mis en question: «Comment

toutes les personnes qui ne sont pas connues pour travailler ensemble peuvent-elles dire la même chose

au propos de vous?” Tout simplement parce que certaines personnes ne travaillent pas ensemble

la concurrence, ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas être amis et se soutenir mutuellement

la vie.

Gardez également à l’esprit que l’émission ne diffuse que des éléments liés au jeu et ne montre pas nécessairement nos relations et nos amitiés en dehors du jeu. Certains acteurs se connaissent depuis des années. Il y a là de l’histoire et un certain sens de la camaraderie qui va bien au-delà des alliances. Le groupe de gens qui disent ces choses n’a aucune loyauté envers moi, alors pourquoi défendraient-ils ma version de l’histoire?

Au fond, je connais ma vérité. Si les gens ne peuvent pas voir mentalement le groupe toxique, juger et ostraciser ce qui s’est passé même à partir de la petite partie de ce qui a été diffusé, ils vont simplement croire ce qu’ils veulent. Cependant, je sais que j’ai avancé de mon mieux et que j’ai mené avec des intentions pures. Et pour ça, je peux garder la tête haute.

CS: Quelque chose à ajouter?

JL: D’après mon expérience, j’ai appris que la gentillesse n’est pas

toujours réciproque. Je pense qu’il est extrêmement important pour les femmes de soutenir et

s’autonomiser les uns les autres, plutôt que de les soumettre à des jugements fondés sur ce qu’ils

à quoi ils portent, etc. D’après les commentaires faits sur les réseaux sociaux, ou même

des confessionnaux de l’émission, je ne pense pas que je devrais être jugé pour ce que je

porter, à quoi je ressemble, ou quelque chose d’aussi simple que de se maquiller.

L’expression de soi doit être soutenue et embrassée.

Tout ce qui rend quelqu’un plus confiant ne devrait jamais l’être

jugé. J’ai personnellement vécu cela pendant le tournage et actuellement sur les réseaux sociaux

les médias de certains de mes camarades de casting. Je crois aussi que ce à quoi vous ressemblez et

votre apparence extérieure ne définit pas qui vous êtes en tant que personne et que vous

devrait apprendre à connaître quelqu’un de l’intérieur.

