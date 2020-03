Jenna Bush Hager, de l’émission d’aujourd’hui, est citée pour avoir consommé de l’alcool pour mineurs et pour la réponse inattendue de son père

Jenna Bush Hager du Today Show est devenue une journaliste établie au fil des ans, à partir de l’emblématique émission de nouvelles NBC en 2009. La maman de trois enfants est également bien connue comme la fille de l’ancien président George W. Bush, qui a servi dans le Bureau ovale de 2000 à 2008.

Avec son père occupant le poste le plus élevé du pays, Bush Hager n’est pas étrangère aux projecteurs et a eu des moments tumultueux dans ses jeunes années éclaboussées à travers les tabloïds. Elle a récemment parlé d’un incident survenu à la fin de son adolescence et de la réaction de son père à la situation.

Jenna Bush Hager du «Today Show» | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Espérant suivre l’exemple de ses parents

Bush Hager a accueilli son troisième enfant, son fils Henry ‘Hal,’ en août avec son mari Henry. Son petit garçon a rejoint les frères et sœurs Mila, 6 ans, et Poppy, 4 ans. Maintenant avec trois enfants en remorque et une carrière exigeante, la star de Today essaie de reproduire ce que ses parents ont fait lorsqu’elle et sa sœur jumelle Barbara étaient enfants.

“À une époque où probablement beaucoup de papas ne se présentaient pas, mon père s’est présenté et il a aidé parce qu’il n’y avait pas le choix”, a déclaré Bush Hager, comme le rapporte USA Today, disant que sa mère et son père “étaient des parents égaux” . ”

La co-animatrice de NBC News a souvent parlé du soutien qu’elle reçoit de son père, se souvenant précédemment d’une époque où elle était enceinte de sa deuxième fille et se sentait dépassée par le fait de jongler avec sa famille et sa carrière.

“(Mon père) m’a envoyé un texto comme” Jen, maman m’a dit que tu avais appelé et tu t’inquiètes pour ça – cela n’a pas d’importance “”, a déclaré Bush Hager, selon Today. “‘Je vous promets. Ce qui importe, c’est le type de maman que vous êtes pour Mila, et vous êtes fantastique, à propos du bébé que vous grandissez en vous, de la façon dont vous traitez les autres, les gens qui vous aiment. »J’en ai beaucoup textes et ils se sentent bien. “

L’erreur personnelle de Bush Hager rendue publique

Plus tôt cette semaine dans Aujourd’hui avec Hoda et Jenna, Bush Hager a partagé avec la co-animatrice Hoda Kotb comment elle pense qu’il est important de permettre à vos enfants de faire des erreurs. “Je pense que c’est le meilleur cadeau que nous puissions offrir à nos enfants, c’est la chance d’échouer”, a-t-elle déclaré, reconnaissant que malgré le contrôle de l’ensemble du pays, ses parents lui ont donné, ainsi qu’à sa sœur, cette liberté.

“Pendant que nous grandissions, pour ma part, j’ai eu des parents qui nous ont laissé échouer, nous laisser tomber et publiquement”, a déclaré Bush Hager, selon Today.com. “Et je leur dis toujours maintenant:” Comme vous êtes courageux “, car cela ne leur a pas non plus beaucoup réfléchi.”

En 2001, Bush Hager a été citée pour possession d’alcool en tant que mineur et utilisation d’une fausse carte d’identité pour acheter de l’alcool dans un délai de cinq semaines alors qu’elle était étudiante à l’Université du Texas et que son père était le commandant en chef. Âgé de seulement 19 ans à l’époque, le broussailles de Bush Hager avec la loi a fait la une des journaux à travers le pays. La co-animatrice de Today se souvenait très bien de l’embarras d’avoir à appeler ses parents.

“La première fois que j’ai eu un échec public, j’ai appelé mon père et je pleurais et je lui ai présenté mes excuses”, a déclaré Bush Hager. “J’ai eu un mineur (délit) en possession d’alcool quand j’avais 19 ans. Et je me sentais gêné, et je me sentais vraiment mal pour lui parce que je pensais que cela allait le faire mal paraître.”

Réponse surprenante de papa

Bush Hager a ensuite révélé que le 43e président n’avait pas répondu comme elle l’attendait.

«Il s’est excusé auprès de moi parce que ce que nous voulions plus que tout, c’était d’être des étudiants normaux», se souvient Bush Hager. “Alors il disait toujours:” Non, tu peux être normal. “Il voulait aussi nous donner ce que nous voulions, un peu d’espace et de grandir, et je pense aussi qu’il voulait nous donner la chance de faire des erreurs, pas si publiquement . “

Le père de Bush Hager a fini par lui présenter des excuses. “Il a dit:” Je suis désolé. Je vous ai promis que vous pourriez être normal, et ce n’est pas normal ”, a-t-elle déclaré.

La star de NBC a précédemment expliqué comment son père avait décidé de s’abstenir d’alcool lorsqu’elle était dans la vingtaine, sous l’impulsion de sa femme, Laura. “Il a dit:” Je veux juste que vous sachiez qu’il y a eu un moment dans ma vie où j’ai pensé que cela interrompait ce qui était beau “”, a révélé Bush Hager. «Il savait juste que cela interrompait ses rêves et interrompait sa parentalité. Je l’ai toujours apprécié et je continue de l’apprécier. »

Maintenant avec ses trois enfants, Bush Hager espère suivre les traces positives de ses parents.