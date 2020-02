Jenna Bush Hager du «Today Show» admet qu’elle a posé la question à son mari

Jenna Bush Hager, de l’émission d’aujourd’hui, s’adapte toujours à la vie de maman de trois enfants après avoir accueilli son fils Henry «Hal» en août avec son mari Henry. Mariée depuis 11 ans, Bush Hager a récemment révélé à l’antenne qu’elle était la seule de la relation à avoir suggéré de faire le nœud.

Satisfait par l’installation

Bush Hager, fille de l’ancien président George W. Bush, a déclaré à la co-animatrice Hoda Kotb qu’elle avait rencontré son futur mari après avoir été arrêté par l’un de ses amis de l’université qui se trouvait être en stage pour Hager. «Henry et moi avions des amis communs qui nous ont en quelque sorte mis en place», a-t-elle déclaré à Kotb Today. «Je pense que l’installation des gens est la plus amusante. Nous avons bécoté sur une chanson de Little Troy. »

Travaillant pour la campagne de réélection du président Bush en 2004 en tant que directeur adjoint des opérations, Hager connaissait le monde politique qui était le fondement de la fille de son patron. Selon Women’s Health, il a également été assistant du personnel de Karl Rove à la Maison Blanche auprès du président Bush de 2001 à 2003. Selon le média, Hager travaille maintenant comme directeur chez Kohlberg Kravis Roberts (KKR) en tant que gestionnaire d’actifs.

«Il est très intelligent. C’est un travailleur acharné. Il est ouvert d’esprit. Il est extrêmement en plein air. S’il pouvait passer chaque jour dehors, il le ferait », a déclaré la star de Today à Diane Sawyer de Hager en septembre 2007.« Il est très attaché à l’environnement… Et maintenant, il essaie de trouver un emploi où il peut soutenir l’environnement et être à l’extérieur . … Il est très favorable. “

Jenna saute le pistolet

Dans une récente conversation sur Today With Hoda & Jenna, Bush Hager a révélé à Kotb qu’elle était celle qui avait proposé à son petit-ami d’alors au début de leur relation.

“J’ai demandé à Henry de m’épouser”, a déclaré Bush Hager, selon Today ..

“Comment ne l’ai-je pas su?” Demanda Kotb.

Bush Hager a eu une réponse rapide. «Parce qu’il a dit non, puis il m’a demandé cinq ans plus tard», a-t-elle expliqué.

La coanimatrice de Today était à son début de la vingtaine à l’époque, et le couple n’était ensemble que depuis peu de temps lorsque Bush Hager savait que le jeune travailleur politique était «celui».

“Après trois mois de fréquentation – j’aurais peut-être eu un cocktail de Noël – et nous dansions, et j’ai dit:” C’est ça, je le sais, marions-nous, qu’attendons-nous? “”, Se souvient Bush Hager. .

Apparemment, Hager n’était pas tout à fait prêt à descendre l’allée mais était prêt à attendre. “Il a souri, et il a dit:” Je suis fou de toi, mais tu es jeune “”, a expliqué la star de presse du matin.

Tour de Hager

Bien qu’il n’ait pas accepté l’invitation de sa petite amie à se marier à l’époque, Hager a lui-même posé la question plusieurs années plus tard avec une proposition romantique dans le parc national d’Acadia.

«Nous avons parcouru Cadillac Mountain, qui est le plus haut sommet du nord-est. … C’est censément là où le soleil a frappé les États-Unis pour la première fois … Nous nous sommes levés à 4 heures du matin », a rappelé Bush Hager à Sawyer, selon ABC News. «Nous avions campé dans une tente, et il m’a réveillé, et il était vraiment excité, et bien sûr, je ne voulais pas faire de la randonnée à 4 heures du matin. Il faisait très froid. »

Bush Hager a rapidement surmonté les températures froides car elle a été accueillie par une surprise qui a changé sa vie à la fin de leur excursion. “Nous avons fait de la randonnée dans le noir pendant une heure et demie, puis quand nous sommes arrivés vers le sommet, avec le lever du soleil, il m’a demandé”, a-t-elle partagé, ajoutant que la réponse était “oui”.

Le co-présentateur de Today a révélé que la bague de fiançailles que Hager lui présentait avait une signification particulière. “C’est son arrière-grand-mère, puis il l’a réinitialisé”, a déclaré Bush Hager. “J’ai pu lire sur son arrière-grand-mère et arrière-grand-père, comment ils sont tombés amoureux, il m’a écrit une petite lettre à ce sujet.”

Maintenant avec trois jeunes enfants à la remorque et deux carrières florissantes, Henry et Jenna Bush Hager sont des exemples parfaits de faire du mariage une priorité au milieu d’une vie bien remplie.