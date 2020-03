Jenna Compono et Zach Nichols se battent à nouveau

Les fans qui regardent The Challenge de MTV depuis des années connaissent les connexions, les ruptures et les relations à long terme qui se sont poursuivies au fil des ans. Alors que certains concurrents, comme Jordan Wiseley et Tori Deal, se sont engagés dans la série, ils ne sont certainement pas seuls. Jenna Compono et Zach Nichols sont également fiancées – mais leur relation a connu de nombreux hauts et des bas.

La saison 35, Total Madness, sort bientôt, et les fans ont hâte de voir leurs vétérans préférés aller chercher l’argent. Compono est en compétition cette saison, mais il semble que Nichols reste à la maison. Et une interaction dans la bande-annonce de la saison nous inquiète pour leur relation.

Jenna Compono et Zach Nichols ont connu des hauts et des bas

Jenna Compono assiste à Double Dare présenté par Mtn Dew Kickstart | Matt Winkelmeyer / . pour Mountain Dew

Ceux qui ont suivi Compono et Nichols n’auraient jamais pensé qu’ils seraient encore ensemble aujourd’hui. Les deux se sont rencontrés lors de Battle of the Exes en 2014, et leur relation s’est poursuivie jusqu’en 2016. Pendant Rivals III, cependant, Compono a été complètement jetée lorsqu’elle a appelé Nichols alors qu’elle était en compétition. Et Nichols a appelé Compono par un nom de femme différent.

YourTango nous rappelle que Nichols a appelé Compono «Brooke». Quant à savoir qui est «Brooke», il semblerait que ce soit la star de CrossFit, Brooke Wells. Et la conversation téléphonique entre Nichols et Compono ne s’est pas bien terminée. Nichols a fini par bloquer le numéro de Compono par la suite, étonnant sa petite amie.

«Je ne sais pas où nous en sommes, ma tête est partout. Je veux savoir ce qui se passe », a déclaré Compono aux caméras MTV.

Malheureusement, Compono a une histoire avec les tricheurs. Nous ne pouvons pas oublier qu’elle a rompu avec son petit ami de The Real World après qu’il l’ait trompée. Mais elle prétend qu’elle a grandi depuis, et il semble que Nichols se soit également formé.

Le couple est maintenant fiancé

Compono et Nichols ont peut-être encore leurs problèmes, mais ils sont maintenant totalement dévoués l’un à l’autre. Les deux se sont fiancés avant Noël en 2019 devant l’arbre de Noël du Rockefeller Center à New York, E! Les nouvelles.

«Nous y sommes allés à l’un de nos premiers rendez-vous. Jenna s’est en fait présentée avec quatre heures de retard et la seconde où elle s’est présentée et est allée prendre une photo, les lumières se sont éteintes », a expliqué Nichols à la publication. “Donc, notre photo était à côté d’un arbre éteint.”

Quant à Compono, elle a également déclaré qu’elle était «tellement surprise» et qu’elle n’aurait jamais pensé que la proposition allait venir. “Nous sommes allés voir l’arbre chaque année depuis notre rencontre et beaucoup de souvenirs se sont produits à New York”, a-t-elle déclaré. «J’étais tellement surpris et c’était tellement sincère et doux. Je ne pourrais pas être plus heureux. “

Quant à savoir quand ils se marient, MTV News déclare que leur mariage est le 13 février 2021.

Des images de «The Challenge: Total Madness» les montrent se battre

La saison 35 de The Challenge semble plus difficile que jamais. La bande-annonce montre les concurrents dans un bunker au lieu de la belle maison Challenge que nous connaissons et aimons tous. Et l’hôte T.J. Lavin a donné l’intrigue de sa vie: chaque compétiteur devra prouver qu’il devrait participer à la compétition en participant à un tour d’élimination.

Alors que les forces physiques et mentales seront testées, les relations aussi. La bande-annonce montre Compono parlant à Nichols sur son ordinateur portable.

“Vous êtes la personne avec qui je veux être, absolument”, explique Compono à Nichols, la main sur le cœur.

“Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que tout ce que vous m’avez dit est un mensonge », rétorque Nichols.

Compono est alors vu pleurer et serrer un ami dans la série. Et Lavin demande à Compono si elle veut quitter le jeu, ce qui, nous supposons, est lié à l’incident avec Nichols.

Il semble que nous devrons attendre que Total Madness soit diffusé pour voir ce qui se passe vraiment avec le couple. La saison 35 commence le 1er avril!

