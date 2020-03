Jenna Dewan accueille un petit garçon avec son fiancé Steve Kazee

Félicitations pour Jenna Dewan!

L’hôte de “Flirty Dancing” a accueilli un petit garçon avec son fiancé Steve Kazee vendredi – et s’est rendu sur Instagram mardi pour annoncer la bonne nouvelle à ses fans.

“Et juste comme ça, nos cœurs ont explosé dans toute l’éternité et au-delà ❤️🌈❤️ Bienvenue dans le monde petit ange! ❤️ Callum Michael Rebel Kazee 3/6/20”, elle a sous-titré un magnifique cliché en noir et blanc d’elle-même la tenant nouveau née.

Le garçon est le deuxième enfant de Jenna, mais d’abord avec Kazee. Elle partage également sa fille de 6 ans Everly avec son ex Channing Tatum.

Steve a noté son enthousiasme avec une photo du bébé enroulant sa petite main autour de son doigt sur Instagram (ci-dessous), en écrivant: “En un instant, notre univers s’est ouvert grand et rien ne serait plus jamais pareil. Bienvenue à l’enfant étoile de la Terre.”

L’actrice et sa star de Broadway ont annoncé pour la première fois qu’elles étaient enceintes en septembre, racontant Gens“Nous sommes au-delà de la joie et nous ne pourrions pas être plus heureux d’agrandir notre famille!”

À l’époque, Steve a posté une belle photo de Jenna bercant son bébé avec la légende: “Je ne peux même pas commencer à décrire les sentiments que j’ai depuis que nous avons appris pour la première fois que Jenna était enceinte! J’ai attendu toute ma vie pendant ce moment et n’aurait pas pu trouver une meilleure personne pour fonder une famille. “

Jenna et Steve, qui ont remporté un Tony pour son travail dans la production de “Once”, ont officialisé leur relation en avril, mais sont liés depuis octobre 2018.

En avril 2018, elle a annoncé sa séparation de Tatum après neuf ans de mariage avec une déclaration conjointe sur Instagram.

“Nous avons choisi avec amour de nous séparer en couple”, indique le communiqué. “Nous sommes tombés profondément amoureux il y a tant d’années et avons fait un voyage magique ensemble. Absolument rien n’a changé à quel point nous nous aimons, mais l’amour est une belle aventure qui nous emmène sur des chemins différents pour le moment. Il n’y a pas de secrets ni des événements salaces à l’origine de notre décision – juste deux meilleurs amis se rendant compte qu’il est temps de prendre de la place et de s’entraider à vivre la vie la plus joyeuse et la plus épanouie possible. “

La star de “Magic Mike” a évolué avec la pop star britannique Jessie J.Le couple a été lié pour la première fois en octobre 2018.

