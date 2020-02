Jenna Dewan est la «plus chanceuse» d’être avec Steve Kazee

2020-02-25 12:30:08

Jenna Dewan dit qu’elle est la “plus chanceuse” d’être avec Steve Kazee alors qu’elle a partagé une vidéo de lui la sérénade.

Jenna Dewan est la “plus chanceuse” avec Steve Kazee.

La star de “ Step Up ” a fait l’éloge de son fiancé alors qu’il la sérénadait dans leur chambre, partageant les images en ligne.

Elle a écrit sur la vidéo, qu’elle a publiée sur Instagram: “Je suis la plus chanceuse.”

Plus tôt ce mois-ci, Jenna et Steve ont partagé la bonne nouvelle à laquelle ils se sont fiancés et attendent avec impatience leur “vie” ensemble.

Elle a écrit: “Une vie à aimer et à grandir avec toi … tu as mon cœur.”

Tandis que son futur mari partage: “Quand tu te réveilleras le matin, je t’embrasserai le visage avec un sourire que personne n’a jamais vu. Quand tu te réveilleras le matin, je t’embrasserai les yeux et te dirai que c’est toi que j’ai aimé tout cela ans.”

Le couple attend également son premier enfant ensemble et Steve avait précédemment déclaré qu’il était “nerveux” à l’idée de devenir père, mais qu’il était “impressionné” par le fait qu’il y ait une “vie grandissante” à l’intérieur de Jenna.

Il a dit: “Je suis nerveux, mais j’essaie juste d’être calme à ce sujet et de savoir que nous faisons cela depuis des milliards d’années, des millions d’années au moins, donc nous allons être OK. Il n’y a aucun moyen de décrire à quel point vous êtes excité en ce moment, mais nous sommes au-delà. Nous sommes très heureux. C’est une expérience incroyable. Je suis, comme, tous les jours juste en admiration devant le fait qu’il y ait la vie grandissant à l’intérieur de cet être humain que j’aime tant. ”

Et Jenna, 39 ans, a révélé qu’elle se sentait “très habilitée” par la maternité.

Elle a expliqué: “Je crois que je peux faire et accomplir n’importe quoi à tout moment avec n’importe quelle quantité de sommeil avec n’importe quelle quantité de facteurs de stress dans la vie. Quand vous avez un enfant, vous savez que vous aimez quelque chose et vous pouvez vous engager et vous consacrer à quelque chose tellement, que vous pouvez tout faire. Cela m’a fait me sentir très autonome. “

Mots clés: Jenna Dewan, Steve Kazee

