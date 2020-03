Jenna Dewan et Fiance Steve Kazee révèlent la signification du nom du fils nouveau-né

L’actrice et danseuse Jenna Dewan et le fiancé Steve Kazee viennent d’accueillir leur premier enfant ensemble. Dewan a publié l’annonce sur les réseaux sociaux quelques jours après l’accouchement, ainsi que le nom spécial qu’ils ont donné à leur fils nouveau-né.

Jenna Dewan | Rodin Eckenroth / WireImage

Bonne annonce

Dewan et Kazee ont partagé leurs nouvelles en septembre à leur arrivée prochaine. “Nous sommes au-delà de la joie et nous ne pourrions pas être plus heureux d’agrandir notre famille!” le couple a dit aux gens.

Les deux ont commencé à se fréquenter en 2018 après la séparation de Dewan de son ex-mari Channing Tatum, avec qui elle partage sa fille Everly. Kazee est connu pour partager publiquement son affection pour la star de Flirty Dancing, affichant souvent son admiration pour son fiancé.

“Clause de non-responsabilité: je sais que c’est essentiellement un compte de fan @jennadewan maintenant. Il y a une raison à cela », a écrit Kazee sur Instagram en décembre. “Cette raison est que je regarde constamment avec une crainte absolue alors qu’elle a tracé son chemin à travers ce monde et tout en le faisant avec un niveau de grâce auquel nous devrions tous aspirer.”

Les deux ont annoncé leur engagement en février.

Grossesses différentes de Dewan

L’actrice a déjà partagé que sa grossesse avec son fils était différente de la première fois quand elle attendait Everly. «C’était incroyable. La première grossesse a été vraiment facile. Evie était comme une grossesse de rêve », a déclaré Dewan en janvier, selon Entertainment Tonight. “Cette fois-ci, [it’s] aussi très bien, mais tout se passe plus vite. Je gonfle plus vite, j’ai des brûlures d’estomac plus vite, j’étais beaucoup plus nauséeux cette fois-ci, donc c’est un peu différent. “

Alors qu’elle a pris des aliments sains pendant sa première grossesse, Dewan a révélé qu’elle optait pour des options plus indulgentes avec sa seconde.

“Avec Evie, j’étais en très bonne santé”, a déclaré Dewan. “Je trouverais en fait que je voulais du pamplemousse qui était, comme,” Merci, Evie. “Pas cette fois. Cette fois, je veux de la malbouffe. Je veux que tout soit mauvais. C’était immédiat. Je me disais: «Où sont les puces? Où est le Taco Bell? “J’avais besoin de malbouffe.”

Dewan a également partagé que sa fille s’apprêtait à jouer le rôle de grande sœur. “Elle vient de me dire ce matin:” Je me prépare à ce que ce bébé pleure tout le temps “”, a déclaré Dewan à Janaury, selon People. «C’était tellement adulte et elle m’a demandé si le bébé pleurait dans la nuit si elle pouvait sortir de son lit et aller chanter la chanson du bébé. Et je me disais, c’est tellement doux. “

Nommer bébé garçon

Le 6 mars, le couple a accueilli son fils dans le monde, publiant l’annonce sur Instagram quelques jours plus tard avec son nom.

«Et juste comme ça, nos cœurs ont explosé dans toute l’éternité et au-delà ❤️🌈❤️ Bienvenue dans le monde petit ange! ❤️ Callum Michael Rebel Kazee 3/6/20 ”Dewan a légendé la photo d’elle tenant son nouveau-né.

Kazee est allé sur Instagram pour partager sa joie et les détails derrière le nom de leur fils. “Nous avons eu beaucoup de questions sur le nom que nous choisissons [sic] pour la petite cacahuète si figurée que je partagerais quelques choses… »commença Kazee, comme le rapporte E! Nouvelles. Expliquant que «Callum» est «gaélique pour colombe», Kazee a donné la raison du surnom unique. “Il a été si doux et paisible depuis son atterrissage dans nos bras”, a-t-il écrit.

Le deuxième prénom de «Michael» est également le deuxième prénom de Kazee, qu’il voulait partager avec son fils. Quant à «Rebel», le lauréat du Tony Award a choisi de rendre hommage à sa maman. «Je voulais un moyen d’honorer ma mère», a écrit Kazee. “Son nom était Reba mais depuis son plus jeune âge, son père l’a appelée Rebel.”

Félicitations à l’heureux couple!