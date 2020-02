Jenna Dewan se fiance avec Steve Kazee avant l’arrivée de leur bébé

On dirait que ça va être un changement de vie et absolument énorme 2020 pour Jenna Dewan. Un peu moins de cinq mois après avoir annoncé sa grossesse au monde, Dewan et son petit ami Steve Kazee se sont fiancés.

Le couple a partagé la grande nouvelle avec des publications Instagram en tandem présentant la même photo d’eux s’embrassant et Dewan gardant stratégiquement cette magnifique bague de fiançailles – et rarement vue – à la vue.

L’image n’est pas assez recadrée assez haut pour omettre complètement le bosse grandissant de l’actrice et danseuse de 39 ans. En fait, cela peut montrer plus de la bosse que le fier papa et la tête de son futur mari.

Néanmoins, Dewan et Kazee brillent absolument dans l’image. “Une vie à aimer et à grandir avec vous … vous avez mon cœur”, a déclaré Dewan dans sa moitié de l’annonce.

Son fiancé lauréat d’un Tony Award, âgé de 44 ans, est allé avec une citation du morceau Water Liars “Let it Breathe” “Quand tu te réveilleras le matin, je t’embrasserai le visage avec un sourire que personne n’a jamais vu”, dit-il a écrit. “Quand tu te réveilleras le matin, je t’embrasserai les yeux et je dirai que c’est toi que j’ai aimé pendant toutes ces années.”

Le nouveau bébé sera le deuxième pour Dewan, qui partage la fille de six ans Everly avec son ex-mari Channing Tatum. “Nous sommes au-delà de la joie et nous ne pourrions pas être plus heureux d’agrandir notre famille!” Dewan et Kazee ont dit Gens lors de l’annonce de leur grossesse.

Dewan et Kazee ont commencé à se fréquenter en octobre 2018, Dewan officialisant Instagram en juin 2019. Aujourd’hui, moins de deux ans plus tard, l’heureux couple cherche à agrandir et à officialiser sa cellule familiale.

Des félicitations ont afflué dans leurs deux publications d’amis et de fans, avec Rumer Willis écrivant: “Félicitations à vous deux, belles âmes, vous êtes un véritable reflet des âmes sœurs et de l’amour. Si heureux pour vous.”

La marieuse de célébrités Patti Stanger a dit qu’elle avait appelé celle-ci, commentant à Dewan: “Je savais que la minute où je vous ai rencontré Steve, c’était de la pure âme sœur! Mazel tov baby!”

Ni Dewan ni Kazee n’ont annoncé leur date d’échéance, ni révélé de date de mariage. Nous devrons donc tous attendre et voir s’ils voudront avoir la cérémonie avant que Dewan donne naissance à leur fils ou leur fille (une autre inconnue), ou attendre que leur enfant soit ici pour qu’il puisse faire partie de le mariage en dehors du ventre de Dewan.

