Jenna Dewan veut un troisième enfant

2020-01-28 01:30:04

Jenna Dewan envisage d’avoir un troisième enfant, bien qu’elle soit toujours enceinte de son deuxième, car elle dit qu’elle verra ce que “l’univers” lui réserve.

La star de ‘Step Up’ est actuellement enceinte de son deuxième enfant – son premier avec son petit ami Steve Kazee – mais songe déjà à élargir sa couvée, même si elle n’est pas sûre du sujet et veut que “l’univers” décide pour elle. .

Lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait se voir avoir d’autres enfants, Jenna – qui a une fille de six ans, Everly, avec son ex-mari Channing Tatum – a déclaré: “Cette fois-ci, les gens me demandent:” Avez-vous fini? ” Chaque fois que je vais dire: «J’ai fini», je ne peux pas le dire, donc c’est très intéressant pour moi. Je dis: «Vais-je avoir un autre enfant? Je ne sais pas, je vais laisser ça à l’univers. ”

L’animatrice de ‘Flirty Dancing’, 39 ans, dit qu’elle “aime” être enceinte et qu’elle pourrait donc se voir traverser le processus pour la troisième fois à l’avenir.

S’adressant à Eric Winter et Roselyn Sanchez sur leur podcast “Il a dit, Ella Dijo”, elle a ajouté: “J’aime les femmes enceintes. Le premier trimestre de cette grossesse en particulier, j’étais très malade. J’avais beaucoup de nausées. .. . mais j’aime être enceinte, je suis plutôt bonne. ”

Jenna obtiendra probablement le sceau d’approbation de sa fille Everly quand il s’agira d’avoir plus d’enfants, car elle a récemment révélé que le jeune se préparait à l’arrivée de son frère.

La star de «Soundtrack» a expliqué: «Elle vient de me dire ce matin:« Je me prépare pour que ce bébé pleure tout le temps ».

“C’était tellement adulte et elle m’a demandé si le bébé pleurait dans la nuit si elle pouvait sortir de son lit et aller chanter la chanson du bébé. Et j’étais comme, c’est si doux.”

Et tandis que Everly prévoit des nuits blanches, Jenna dit qu’elle est “excitée” par le nouveau bébé et ce que cela signifiera pour sa vie.

Elle a ajouté: “[Everly is] assez vieux pour comprendre qu’elle va avoir des responsabilités et c’est une grande sœur. Elle le prend très au sérieux. “

