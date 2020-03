Jenna Elfman fait une déclaration rare sur la Scientologie: «La controverse est ennuyeuse»

Jenna Elfman ne se soucie pas de la controverse entourant sa religion de choix, Scientologie.

Tout en parlant avec Nous hebdomadaire Récemment, lors de la course NASCAR Auto Club 400, la star de “Fear the Walking Dead” a parlé de l’Église de Scientologie, souvent polarisante, dont elle est une fervente adepte depuis plus de 30 ans, car cela l’aide à “rester ancrée”.

“La controverse est ennuyeuse”, a expliqué le joueur de 48 ans. “Ce n’est rien pour moi. Je sais ce que je sais et à quel point cela m’aide.”

De nombreuses célébrités qui ont afflué vers l’organisation – y compris Tom Cruise, Elisabeth Moss et John Travolta – parlent rarement sur le sujet, mais Elfman avait plus à dire en 2018 lors d’une interview avec Gens.

Elle a crédité la religion pour avoir aidé à maintenir sa relation avec son mari, Bodhi Elfman, qu’elle a épousé en 1995 et partage les fils Story, 12 ans, et Easton, 10 ans.

“Nous ne nous sommes jamais trompés, nous n’avons jamais rompu. Nous nous accrochons là-dedans”, a-t-elle expliqué à l’époque. “Élever des enfants, maintenir ma santé mentale dans un monde fou. Notre monde est fou, il devient de plus en plus fou, et Hollywood est le ne plus ultra de fou.”

“Je l’utilise tous les jours de ma vie et cela me permet de rester énergique, vivace et heureux. J’aime littéralement tellement de choses.”

Le vétéran de “Dharma & Greg” a dit qu’elle ne prête pas attention aux critiques de la religion, qui a été fondée en 1953 après que l’écrivain de science-fiction L.Ron Hubbard a publié son “Dianétique: la science moderne de la santé mentale”.

“Pourquoi est-ce que je vais y aller, ‘Vous savez, laissez-moi mettre un peu de négativité dans ma vie. Laissez-moi aller voir qui est un fanatique'”, a-t-elle déclaré au journal des apostats, des journalistes et des critiques qui ont caractérisé l’église comme un culte. “Pourquoi est-ce que je rechercherais le fanatisme dans ce monde alors que c’est la seule chose qui a été cette aide énorme dans ma vie pour me garder sain d’esprit et élever de grands enfants?”

Alors que la plupart des poids lourds d’Hollywood impliqués dans l’Église de Scientologie n’ont pas révélé grand-chose sur l’organisation secrète, Leah Remini a remporté un Emmy pour sa série de docu “Leah Remini: Scientology and the Aftermath” après avoir quitté publiquement la religion en 2013.

Depuis lors, elle s’est donné pour mission personnelle d’exposer ce qu’elle prétend être le système de mensonges et d’abus de la Scientologie.

“On m’a donné une seconde chance dans la vie et ma famille aussi. C’est comme une renaissance”, a expliqué la star du “King of Queens”. Gens en 2015 à propos de quitter l’église. “J’ai de la chance et de la chance.”

À l’époque, l’Église a nié toute accusation et a déclaré dans un communiqué: “Il n’est pas surprenant qu’une personne aussi égoïste que Leah Remini avec un désir insatiable d’attention exploite son ancienne foi comme un coup de publicité.”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.