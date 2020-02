Jenna Fischer du Bureau révèle ce qui était dans la théière Note Jim Gave Pam

Près de 15 ans plus tard, Jenna Fischer a finalement révélé ce qui était dans la note de théière que Jim a donnée à Pam sur “Le bureau

Sur le dernier épisode de la “Office Ladies” podcast, que l’actrice co-anime avec son ancienne co-star Angela Kinsey, Fischer a renversé du thé sur le cadeau spécial que son personnage a reçu de Jim (John Krasinski) dans la saison 2, épisode 10.

Dans l’épisode particulier de la sitcom à succès NBC, intitulé “Christmas Party”, les employés de Dunder Mifflin participent à un échange de cadeaux Secret Santa. Après avoir récupéré Pam, Jim décide de saisir l’opportunité d’exprimer ses sentiments pour elle. Jim achète une théière à Pam et la remplit de petits articles sentimentaux, dont une note.

Michael (Steve Carell) force ensuite le groupe à effectuer un échange de Yankee à la place et Dwight (Rainn Wilson) finit par obtenir la théière. Alors que Jim convainc finalement Dwight d’échanger des cadeaux avec Pam, il décide de retirer la carte à la dernière minute. La note n’est pas réapparue avant la dernière saison de l’émission dans la saison 9, épisode 22.

“Il y a une scène où Jim demande à l’équipe de tournage de documentaires de monter des images de leur romance”, a expliqué Fischer à Kinsey sur le podcast. “Et il le montre à Pam. Pam voit qu’il y avait une note que Jim vole, puis il la lui tend et elle la lit.”

“Je vais dire quelque chose que je n’ai jamais dit auparavant, j’ai aussi l’impression que je vais peut-être pleurer, en quelque sorte”, a-t-elle poursuivi. “Je suis le seul à savoir [what was written in the note] et John le sait. “

“Dans cet épisode de la saison 9, je crois [writer Greg Daniels] a suggéré à John qu’il m’écrive un message personnel disant simplement ce que notre temps ensemble sur The Office signifiait pour lui, parce que nous terminions le tournage “, a-t-elle ajouté alors que sa voix craquait.” Nous terminions la série et nous étaient tous si émotifs à ce moment-là, vous savez? Et c’était donc son au revoir. “

Fischer a déclaré que les émotions de Pam étaient authentiques lorsqu’elle a lu la note, car elle-même ne savait pas non plus ce qu’elle contenait.

“Alors je suis devant la caméra et j’ouvre cette note que John m’a écrite et je commence juste à pleurer, je commence juste à brailler”, a-t-elle dit. “La première prise n’était probablement pas utilisable.”

Fischer a commencé à s’étouffer en continuant: “C’était la note la plus douce et vous savez à la caméra Pam dit:” Je ne dirai jamais ce qu’elle a dit mais tu sais juste que c’était parfait? ” Eh bien, je ne dirai jamais exactement ce que John a écrit, mais je dirai juste que c’était parfait. “

