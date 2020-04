Jenna Jameson: la pandémie de coronavirus a été «désastreuse» pour mon alimentation

2020-04-28 02:30:04

Jenna Jameson dit que la pandémie de coronavirus a été “désastreuse” pour son alimentation.

La star de 46 ans suit actuellement un plan de régime céto qui la voit échanger des glucides contre des graisses, mais a déclaré qu’elle était obligée de rester à l’intérieur au milieu de la crise sanitaire mondiale, ce qui lui a rendu difficile de résister à la tentation de grignoter des malsains nourriture.

Posant sur Instagram, Jenna a écrit: “Super prête à reprendre un régime sain. Cet arrêt complet a été désastreux pour mon style de vie #keto. Comment tout le monde se débrouille-t-il à domicile? (Sic)”

Mais l’ancienne star de cinéma pour adultes n’est pas seule dans sa lutte, car la star de “ Real Housewives of Orange County ” Emily Simpson a rapidement offert son soutien dans les commentaires sous la forme d’une blague sur la cuisson.

Elle a écrit: “J’ai fait 435 miches de pain aux bananes si ça vous dit quelque chose (sic)”

Alors qu’un autre des disciples de Jenna a dit: “J’ai mis beaucoup de poids à cause de cette fermeture,! (Sic)”

Et un troisième a ajouté: “VOUS. ÊTES. PAS. SEUL. Mon bel amour. Nous sommes tous dans le même bateau et ça a été assez dur. Ne vous en faites pas. (Sic)”

Jenna a commencé son régime céto en décembre après avoir pris 20 livres. quand elle a pris une brève pause du plan de repas, qu’elle avait précédemment crédité pour l’avoir aidée à perdre 85 livres.

Expliquant son gain de poids, elle a écrit sur les médias sociaux: “Confession. J’ai gagné 20 livres. Ugh. J’ai décidé de prendre une pause de #keto et de vivre ma meilleure vie en voiture. Le poids est revenu rapide et furieux. Je connais un beaucoup de gens quittent le céto parce que c’est difficile à maintenir et après un an et demi je suis d’accord. Je ne sais pas si je vais revenir en force ou simplement compter les calories. Quelles sont vos pensées? Je vous aime les gars! (sic) ”

Jenna a essayé le régime céto pour la première fois en mars 2018, dans le but de perdre le poids du bébé qui restait après avoir donné naissance à sa fille Batel en avril 2017.

Parlant de sa perte de poids en juillet 2018, Jenna – qui a Batel avec son partenaire Lior Bitton, ainsi que les jumeaux de 10 ans Jesse et Journey avec son ancien mari Tito Ortiz – a déclaré: “J’étais léthargique et j’ai eu du mal avec les plus faciles de tâches comme marcher dans le sable de la plage avec Batelli. Je me sentais lent mentalement et physiquement. J’ai pris la photo à droite pour un poste positif que j’allais faire et j’ai décidé de ne pas le faire parce que je me sentais tout sauf positif Je suis maintenant un peu moins de quatre mois sur le #ketodiet et cela ne m’a pas seulement donné des résultats physiques, je me sens plus heureux, plus intelligent et beaucoup plus confiant. (Sic) “

