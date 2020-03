Jenna MacGillivray dit que les invités à la location à Long Island étaient «tout aussi mauvais sinon pire»

Parfois, les gens de la télé-réalité insistent sur le fait qu’ils ont reçu un mauvais montage. Mais le ragoût en chef Jenna MacGillivray de ci-dessous Yacht à voile partage que le dernier groupe de frères de Long Island était exactement comme ils étaient représentés dans l’émission (et peut-être même pire).

Voilier sous pont | Photo gracieuseté de Bravo

Le groupe exclusivement masculin d’invités charters s’est frayé un chemin vers le spectacle, battant des coups de feu et chassant les dames. Ils ont insisté pour faire des commentaires sexuellement explicites inappropriés devant les ragoûts féminins. Un invité a soulevé de force le deuxième ragoût Madison Stalker de haut en bas contre sa volonté. Elle lui a demandé de la déposer, ce qui lui a pris un certain temps avant de se conformer.

Le groupe effronté d’invités a été un sujet de discussion majeur sur Twitter lors du dernier épisode. Il semble que les gars seront à nouveau présentés dans un épisode à venir et il ne semble pas que leur comportement s’améliore beaucoup.

Ces invités étaient-ils vraiment si mauvais?

Les téléspectateurs étaient consternés par le comportement et ont demandé s’ils étaient vraiment aussi mauvais qu’ils semblaient dans l’émission. MacGillivray a répondu à un commentaire Twitter. “Oui, à mon avis, ils sont tout aussi mauvais qu’ils l’ont présenté, sinon pire”, a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté: «La nuit dernière #BelowDeckSailing: mes invités charter les moins préférés de tous les temps. Je n’ai jamais cru que quiconque puisse faire ce qu’il voulait parce qu’il avait payé le yacht. Et si moi, ou tout autre membre de l’équipage, sommes blessés de quelque façon que ce soit, je n’ai aucun problème à leur dire d’arrêter. »

Peu de temps après l’épisode, Stalker, le matelot de pont Parker McCown et le ragoût Georgia Grobler ont dîné avec certains des invités. MacGillivray a conclu sa remarque par: «Je ne sais pas pourquoi quelqu’un choisirait de sortir avec eux.» Une personne a tweeté que, espérons-le, le dîner était une sorte d’excuse. Stalker a répondu: “Certainement.”

“Ils sont allés dîner avec eux”, a expliqué MacGillivray. Mais j’ai ajouté un peu d’ombre: «Si on me l’avait demandé, je leur aurais dit de foutre le camp. Ces gars-là ne sont pas mon genre de personnes. Apparemment, Madison, Parker et Georgia les aiment. Vous en tirez vos propres conclusions. »

MacGillivray ne connaissait pas l’étendue du comportement des invités

MacGillivray a été interrogée sur Twitter pour savoir pourquoi elle n’était pas intervenue alors que les gars étaient trop fous. «Parce que nous ne savions rien de tout cela après coup», a-t-elle tweeté. “Nous ne savions pas qu’ils ramèneraient des invités au bateau. Souvent, les clients sortent, reviennent et se couchent. Dans ce cas, ils ne l’ont pas fait et je m’attendais à ce que Madison me réveille pour tout ce que je lui avais dit. “

Elle a ajouté: «J’encourage toujours le personnel à signaler tout ce qui est arrivé à Madison, car cela peut être résolu. Personnellement, j’ai dénoncé aux clients affrétés des comportements comme ceux de la nuit dernière et d’autres filles avaient le sentiment que je serais virée. Je ne l’ai pas fait, et je serais plus fort si je l’avais fait. ”

MacGillivray a fait remarquer qu’elle mettrait son travail en jeu pour protéger son personnel. «Je pense que vous pouvez toujours faire part de vos préoccupations, même avec les Néandertaliens. Tout dépend de la façon dont vous le dites, mais l’abus de personnel, que vous soyez riche ou non, n’est jamais acceptable. Et je serai viré n’importe quel jour si cela revenait à défendre cela. »