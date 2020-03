Jenna MacGillivray offre un aperçu de la tension avec ses ragoûts (exclusif)

Jenna MacGillivray du yacht à voile sous le pont dit qu’elle naviguait en territoire inconnu lorsqu’elle a rejoint le salon.

Voilier sous pont | Photo gracieuseté de Bravo

Le ragoût en chef chevronné dit qu’elle a généralement le temps de former son équipage et amplement le temps de préparer le bateau pour l’affrètement. Cependant, elle a été jetée dans une situation où elle et son équipe étaient sous le coup d’une crise de temps considérable.

«Je ne voulais pas m’embarrasser ni gêner les invités et je me suis dit:« Putain de merde, j’ai un travail à faire et je dois le tuer », a-t-elle expliqué à Showbiz Cheat Sheet. «Et c’était mon seul objectif. Et mon seul objectif était toujours la satisfaction des clients. Cela a été difficile pour moi, car il est perçu comme étant que je ne me soucie pas du moins de l’équipage ou des personnes sous moi. “

Mais ce n’était vraiment pas le cas. “C’est juste [the crew] ne sont pas mon objectif principal », a poursuivi MacGillivray. «Et j’ai l’impression d’être adulte et dans ce genre de travail, il faut vraiment aimer tirer son propre poids et faire le travail et le faire. Et je sais que j’ai été super hardcore et je peux l’être. Mais les ragoûts avec lesquels j’ai travaillé auparavant sont maintenant des ragoûts en chef. »

Elle a de la compassion pour son équipe

MacGillivray a été critiquée sur les réseaux sociaux pour ne pas être compatissante envers son équipe. Le troisième ragoût Georgia Grobler a fondu en larmes quand elle a senti que le chef Adam Glick s’en prenait à elle. Grobler avait également l’impression que MacGillivray était froid et insensible, surtout quand MacGillivray était filmé en train de rire dans le couloir pendant que Grobler sanglotait.

MacGillivray insiste sur le fait qu’elle est toujours heureuse de former son équipage, mais malheureusement, le temps n’était pas du côté de l’équipage sur Parsifal III. «Lorsque j’engage des étudiants, j’ai généralement quelques mois pour les préparer à la charte», a-t-elle déclaré. “Je ressens [badly] pour que les ragoûts verts entrent dans quelque chose comme ça et ne savent pas ce qui se passe ou à quoi s’attendre. C’est super dur, je comprends parfaitement. “

«J’ai de l’empathie pour la Géorgie», a-t-elle affirmé. «Et, vous savez, être nouveau et ne pas avoir travaillé pour quelqu’un, et c’était vraiment difficile. Honnêtement, la Géorgie, en tête-à-tête était vraiment cool, nous avons eu de très bonnes conversations. Et ce serait quelqu’un avec qui je sortirais totalement et que je m’amuserais et apprécierais. ”

Elle a également offert un aperçu de ce qui s’est passé lorsqu’elle a été filmée en train de rire pendant que Grobler pleurait. «Je n’ai jamais ri de la Géorgie qui pleurait. À ce moment, j’ai ri. J’ai fait. Mais je riais de l’absurdité. Par exemple, si vous avez demandé à votre enfant de nettoyer sa chambre et il a répondu “Non!” Et a commencé à pleurer. C’est comme “Oh mon Dieu, je l’ai fait pleurer!” C’était comme ça. Ce n’était pas comme si je lui disais: “F ** k her.” Je n’ai jamais été mon intention. ”

Elle ajoute que lorsqu’elle a dit à Glick que Grobler avait des difficultés avec lui, elle espérait ouvrir des canaux de communication. “La Géorgie est un cookie super dur et a beaucoup tenu et ne m’a pas dit grand-chose”, a-t-elle déclaré.

Sa relation avec Madison Stalker est plus compliquée

Les téléspectateurs peuvent ne pas voir ouvertement la tension entre le deuxième ragoût Madison Stalker et MacGillivray, mais elle bouillonnait certainement sous la surface. MacGillivray a déclaré que la dynamique était désactivée depuis le début. Elle se demanda si son sens de l’humour décalé frottait peut-être Stalker dans le mauvais sens parce que les deux ne semblaient jamais trouver leur rythme.

“Cette dynamique entre Madison et moi s’est produite si rapidement”, a déclaré MacGillivray. “Nous ne sommes tout simplement pas le même type de personne. Je ne dis pas que je vais mieux. Je ne dis pas qu’elle va mieux. C’est juste que nous sommes deux personnes différentes. ”

“Cela a vraiment donné le ton à ce genre de dynamique”, a-t-elle ajouté. «Ça ne s’est pas aussi bien passé parce qu’elle ne plaisantait pas avec nous. Elle ne voulait pas faire partie du club. Je n’exclurais jamais quelqu’un. Mais je vais être moi-même et m’amuser. J’ai aussi besoin de profiter de mon temps au travail. C’est comme plaisanter avec tout le monde. “

Sous le pont, le voilier est diffusé le lundi à 9 / 8c sur Bravo.