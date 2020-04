Jenna MacGillivray se prononce sur l’intimidation en ligne

Comme de nombreuses personnalités publiques, Jenna MacGillivray de ci-dessous Yacht à voile apprend une dure leçon sur la pêche à la traîne en ligne.

SOUS LE YACHT DE VOILE DU PONT – Photo: Jenny MacGillivray – (Photo: Karolina Wojtasik / Bravo / Banque de photos NBCU via .)

Elle a reçu une quantité considérable de haine en ligne, en particulier sur Twitter. Les fans lui reprochent tout. Allant de la façon dont elle traite les autres membres de l’équipage à sa relation avec le chef Adam Glick. Un petit échantillon de tweets en colère comprend: «Elle n’a rien de bon à dire à propos de QUELQU’UN et ses pitreries avec Adam sont dégoûtantes.»

Aussi, «Prenez le contrôle. Vous êtes TERRIBLE dans votre travail. Le pire ragoût de tous les temps. Et cela inclut Adrienne saison 1 ci-dessous Deck. “

MacGillivray est un peu plus touché que les autres acteurs. Showbiz Cheat Sheet a demandé au deuxième ragoût Madison Stalker de lui faire part de ses réflexions sur la quantité de haine que MacGillivray reçoit. «Internet peut être un endroit sombre. Les gens adorent se cacher derrière des écrans », a-t-elle fait remarquer. “Je ne pense pas que quiconque mérite de les haïr craché sur eux.”

Le processus lui a ouvert les yeux sur le niveau de cruauté en ligne

Incapable de garder le silence plus longtemps, MacGillivray s’est rendue sur Instagram pour partager ses réflexions sur ce qu’elle a rencontré. “Donc, j’ai déjà mentionné que je défendrai TOUJOURS moi-même et tous ceux qui en ont besoin”, a-t-elle commencé son message avec une photo en coulisses.

«Faire partie de ce processus m’a vraiment ouvert les yeux sur le type d’intimidation et de cruauté qui existe en ligne d’une manière qui m’a choquée», a-t-elle poursuivi. «Je suis sur un spectacle. J’ai accepté de me partager avec le monde et tout ce qui va avec, cependant, je rappellerai aux gens que je ne soutiens pas les abus quand je peux les arrêter. »

Elle a ajouté: «Donc, quand les gens envoient des messages abusifs (qui sont littéralement répugnants à lire), je n’écouterai pas cela. Certaines personnes ont été choquées d’avoir le culot de ne pas laisser des messages abusifs rester sur ma propre page. Je suis une seule personne, mais je sais que cela se passe sous diverses formes partout sur Internet et ce n’est pas correct. »

Elle reste fidèle à elle-même

MacGillivray a partagé que certains messages provenaient de téléspectateurs qui lui ont suggéré de changer de personnage. “Les messages haineux ne m’ont pas fait me réévaluer (comme certains d’entre vous l’avaient espéré) parce que je suis une femme forte et je sais qui je suis dans la vraie vie”, a-t-elle partagé.

“Il n’y a rien de mal à être en désaccord avec la façon dont je suis chef ragoût, ce n’est pas bien de harceler et d’abuser verbalement n’importe qui”, a-t-elle insisté.

«Les gens qui suivent ma page, ou qui me connaissent personnellement, savent qui je suis, et surtout, je sais qui je suis. Nous sommes tous capables de faire des erreurs, d’être parfois courts avec les autres, de se sentir frustrés, et je suis capable de reconnaître les choses que je veux améliorer en moi-même alors que je continue de grandir et d’apprendre en tant que personne dans la vie en général. J’ai adoré faire partie du spectacle. J’ai adoré travailler avec l’équipe. Et j’aime toutes les réponses positives que j’obtiens. »