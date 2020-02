Jennie Garth voit toujours apparaître le numéro de feu Luke Perry

2020-02-27 22:30:07

Jennie Garth était convaincue que feu Luke Perry l’avait appelée récemment.

Jennie Garth pensait avoir vu le numéro de Luke Perry apparaître sur son téléphone récemment – même s’il est décédé il y a près d’un an.

L’actrice de 47 ans est toujours en deuil pour son ancienne costar de “ Beverly Hills, 90210 ” – décédée en mars dernier à la suite d’un accident vasculaire cérébral – et a admis que son cerveau lui faisait parfois croire qu’il était toujours en vie et l’appelait mobile.

S’adressant à «Access Hollywood», elle a déclaré: «La réalité, je refuse en quelque sorte de le laisser pénétrer. Cela ne semble pas réel, vous savez?

“Pas plus tard qu’hier, j’ai vu un numéro de téléphone apparaître sur mon téléphone, et je pensais qu’il disait LP – et il ne l’a pas fait, il a dit JP. C’était quelqu’un d’autre, mais pour cette seconde, c’était difficile.”

Peu de temps après la mort tragique de Luke, Jennie a déclaré que son cœur était “brisé”.

Elle a dit à l’époque: “Mon cœur est brisé. Il signifiait tellement pour tant de personnes. Une personne si spéciale. Je partage ma profonde tristesse avec sa famille et tous ceux qui l’aimaient. Une perte si terrible.”

Sa déclaration émotionnelle est survenue quelques jours seulement avant que les fans la critiquent pour avoir partagé une photo de ses filles Luca, 22 ans, Lola, 17 ans et 13 ans, Fiona sur son compte Instagram au lieu de rendre hommage à Luke sur sa page.

Un utilisateur a commenté son article sur la Journée internationale de la femme: “Je t’aime @jenniegarth mais tu n’as rien dit sur Luke Perry? Mon cœur est déchiré et je ne le connaissais même pas.”

En réponse, Jennie – qui a ses filles avec son ex-mari Peter Facinelli – a qualifié les remarques de “pas cool”.

Elle a ensuite insisté sur le fait que l’acteur de ‘Riverdale’ – qui était le père de Jack, 22 ans, et de Sophie, 19 ans, de son mariage avec Minnie Sharp – ne se serait pas soucié d’une publication sur les réseaux sociaux.

Elle a écrit: “Salut tout le monde … J’ai choisi de poster une photo de mes filles aujourd’hui. Parce qu’elles sont ma vie. Parce qu’aujourd’hui est un jour pour célébrer toutes les femmes.

«Il m’a fallu beaucoup de temps pour vouloir célébrer quoi que ce soit. J’y ai pensé et je sais que c’est ainsi que mon cher ami l’aurait voulu.

“Ses enfants étaient sa vie. Et tous ceux qui le connaissaient le savent et savent qu’il n’a rien dit des médias sociaux. Alors, s’il vous plaît, ne présumez pas, ne jugez pas et ne faites pas de commentaires grossiers. C’est vraiment pas cool. Sincèrement, Jennie. “

