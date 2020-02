Jennifer Aniston a grandi dans un foyer «dangereux»

2020-02-12 01:30:04

Jennifer Aniston a grandi dans un ménage qui “ne se sentait pas en sécurité”, ce qui lui a appris à “pousser la joie et la positivité” à son entourage à l’âge adulte.

La star des “Amis” a dit qu’elle s’efforce toujours de “pousser la joie et la positivité” à ceux qui l’entourent, car elle ne veut pas que quiconque “entre en contact” avec l’environnement “déstabilisé” dans lequel elle a grandi, où les adultes dans sa famille étaient “méchantes les unes envers les autres”.

Au cours d’une interview pour le magazine Interview réalisée par Sandra Bullock, l’actrice de 55 ans a remarqué que Jennifer avait un moyen de pousser la joie et la positivité “, et a demandé:” Qu’est-ce qui vous permet de rester dynamique et d’éviter de devenir découragé quand les choses ne vont pas dans le bon sens? ”

À quoi la star de 51 ans a répondu: “Tout d’abord, c’était la chose la plus douce que l’on m’ait jamais dite. Je pense que cela vient de grandir dans un ménage déstabilisé et dangereux, en regardant les adultes méchants. les uns des autres, et d’être témoin de certaines choses sur le comportement humain qui m’ont fait penser: “Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas être cela. Je ne veux pas ressentir ce sentiment que j’ai dans mon corps en ce moment. Je ne veux pas que quelqu’un d’autre avec qui j’entre en contact ressente ça.

“Donc je suppose que j’ai mes parents à remercier. Vous pouvez soit être en colère ou être un martyr, ou vous pouvez dire, ‘Vous avez des citrons? Faisons de la limonade.’ ”

Les parents de Jennifer, Nancy Dow et John Aniston, ont divorcé alors qu’elle n’avait que neuf ans.

Et lors de l’interview, la star de ‘Morning Show’ a également avoué que déménager à Los Angeles et construire un cercle d’amis qui se “soutenaient” les uns les autres avait aidé à la “sauver”.

Elle a expliqué: “Cette conversation de femmes soutenant les femmes est nouvelle, mais je pense que nous le faisons depuis longtemps. Quand j’ai atterri à Los Angeles à 20 ans et que je suis tombée sur ces filles qui sont toujours assises autour de la table aujourd’hui , ils étaient sur un chemin différent.

“Je n’avais jamais eu un cercle de femmes qui se réunissaient et parlaient pour toujours. Je me disais:” Mon Dieu, ces californiens ne se taisent pas. Ils parlent de leurs sentiments et pleurent les uns devant les autres. ” Je me suis dit: «Me voici, une fille qui a grandi à New York, et maintenant je me retrouve à Laurel Canyon, vêtue d’une robe fleurie et quelqu’un a mis un cristal autour de mon cou et brûle de la sauge autour de ma tête. ont atterri sur Mars.

“Mais je pense vraiment que c’est quelque chose qui m’a sauvé. C’est une entreprise vraiment difficile dans laquelle nous sommes, qui n’est pas toujours gentille, inclusive ou favorable. La plupart du temps, c’est le contraire. Je me souviens être allée aux auditions et aux filles. ne voudraient jamais partager quoi que ce soit. Ou ils vous parleraient pendant vos auditions pour vous distraire quand ils savaient que vous essayiez de travailler sur vos affaires. “

