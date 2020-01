Jennifer Aniston a partagé la recette de salade “ parfaite ” qu’elle et ses amis ont mangé tous les jours pendant 10 ans

Manger exactement la même chose chaque jour pendant une décennie semble terrible pour quiconque aime la variété dans son alimentation. Mais les femmes du casting d’Amis ont fait cette chose avec joie avec un plat très spécial, qu’elles ont surnommé la «Jennifer Salad».

Des amis partagent Jennifer Aniston, Courtney Cox et

Lisa Kudrow était

incroyablement proche pendant l’apogée de l’émission et après. Pendant les coulisses de NBC

spécial en 2016, les trois femmes ont même admis avoir mangé exactement la même salade

tous les jours sur le plateau.

Ce n’est pas une salade ordinaire, cependant. Il contient les

touche spéciale dont les trois femmes ne pouvaient tout simplement pas en avoir assez.

Courtney Cox, Jennifer Aniston et Lisa Kudrow | Gregg DeGuire / . pour la Fondation SAG-AFTRA

Le casting des «Amis» a formé des liens durables

Lorsque Jennifer Aniston a rejoint Instagram en 2019, la première chose qu’elle a postée a été une photo d’elle avec toutes ses anciennes co-stars de Friends. Personne qui connaît Aniston dans la vraie vie n’a été surpris par cela – même 15 ans après le tournage, ces six amis sont restés proches. Le magazine Self a rapporté que c’était parce qu’ils «aimaient vraiment passer du temps ensemble».

Aniston, Cox et Kudrow ont tous félicité le réalisateur et

toutes les personnes impliquées dans la production de Friends lors de l’émission spéciale NBC.

Mais en plus de cela, ils ont également partagé un très

friandise intéressante sur leurs habitudes alimentaires sur le plateau.

Aniston, Cox et Kudrow ont mangé la même salade tous les jours

Lisa Kudrow (comme Phoebe), Jennifer Aniston (comme Rachel) et Courteney Cox (comme Monica) | NBC / Newsmakers

“Et nous avons mangé la même nourriture: une salade Jennifer”, a expliqué Cox. C’était leur rituel de déjeuner quotidien pendant une décennie.

En 2010, Cox a révélé

leur précieuse recette pour la salade parfaite. “Jennifer [Aniston] et Lisa

[Kudrow] et j’ai déjeuné ensemble tous les jours pendant 10 ans », dit-elle

lors d’un entretien

avec le LA Times.

«Nous avons toujours eu la même chose – une salade Cobb. Mais ce n’était pas vraiment une salade Cobb. C’était une salade Cobb que Jennifer a préparée avec du bacon de dinde et des haricots garbanzo et je ne sais pas quoi. Elle a un moyen avec la nourriture, ce qui aide vraiment. ”

Les ingrédients courants de la salade Cobb comprennent la laitue, l’avocat, l’œuf, le bacon, le fromage bleu, les tomates, la ciboulette et le poivre noir.

Aniston aime toujours

avaler des salades

Elle ne mange peut-être plus de salades Cobb avec ses camarades, mais la star de Morning Show a changé un peu sa recette de salade bien-aimée. Elle a partagé une version légèrement modifiée de la «Jennifer Salad» sur le compte Instagram Living Proof en 2015.

«Ma salade parfaite – bulgares, concombres, persil, menthe, oignon rouge, haricots garbanzo, fromage feta et pistaches», a-t-elle écrit dans la légende qui l’accompagne. De toute évidence, Aniston est un grand fan de ces haricots garbanzo, qui figuraient dans ses deux recettes de salade préférées.

Elle fait une alimentation saine

une priorité

Aniston a 50 ans mais reste

regarde 30 en raison de son approche intelligente de l’alimentation et de l’exercice. L’actrice A-list

préfère les aliments frais et entiers, les produits biologiques et les shakes sains. Elle évite

les aliments transformés et tout ce qui est artificiel.

Cependant, Aniston est

catégorique qu’elle n’a pas de «règles» pour la nourriture et admet se livrer à des pâtes de temps en temps.

Elle est également une grande fan de la cuisine mexicaine et a déclaré publiquement qu’elle était «impuissante»

pour résister aux croustilles de tortilla maison et au guacamole.

Le secret de sa vie saine? Dix ans de salades, bien sûr!