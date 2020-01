2020-01-20 20:30:04

Jennifer Aniston a avoué avoir rejoint Instagram en raison de la “pression des pairs”.

Jennifer Aniston a rejoint Instagram en raison de la “pression des pairs”.

La star de ‘Morning Show’ a envoyé des ondes de choc sur les réseaux sociaux lorsqu’elle a rejoint la plateforme de partage de photos et elle a maintenant révélé qu’elle l’avait fait parce que tout le monde l’était.

S’adressant aux journalistes dans les coulisses des SAG Awards, elle a déclaré: “Je ne vais pas dire que c’était la pression des pairs, mais c’était la pression des pairs. Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les, non?”

Pendant ce temps, Jennifer a précédemment avoué qu’elle avait un “compte de harceleur” avant de rejoindre officiellement Instagram car elle voulait comprendre comment tout cela fonctionnait.

Elle a avoué: “C’était un compte de harceleur. Quand je pensais à faire cela, j’ai en quelque sorte pensé qu’il était temps de comprendre le monde et de plonger mon orteil dans le pool de médias sociaux.”

L’actrice “ Friends ” a battu le record du monde Guinness pour le temps le plus rapide pour atteindre 1 million de followers après avoir partagé un selfie avec ses anciens acteurs en octobre dernier, en prenant seulement cinq heures et 16 minutes pour franchir le cap, et elle a maintenant plus de 24 millions à regarder ses messages.

Parallèlement au selfie flou, Jennifer a écrit à l’époque, pour le plus grand plaisir de ses fans: “Et maintenant nous sommes aussi des AMIS Instagram. HI INSTAGRAM (sic).”

Jennifer s’est déjà moquée des pépins qu’elle a causés sur Instagram avec une vidéo de parodie.

Elle a légendé le clip: “Je jure que je ne voulais pas le casser. Merci pour l’accueil aimable et glitch.”

La star de 50 ans avait laissé entendre quelques jours auparavant qu’elle envisageait de rejoindre Instagram parce qu’elle aime le “contrôle” de sa vie que cela lui offrirait.

Elle a dit: “Ce à quoi vous résistez, persiste. C’est quelque chose qui fait partie de notre monde maintenant et qui ne va pas disparaître … Vous pouvez en fait avoir un peu plus de contrôle sur le récit qui est là-bas. Vous pouvez corriger certains torts et certaines choses stupides qui, Dieu le sait, sont souvent dites. “

Mots clés: Jennifer Aniston

Retour au flux

.