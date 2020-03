“ Jennifer Aniston devrait être tuée ”, a proclamé Harvey Weinstein au cours des allégations d’agression sexuelle de 2017

Alors que Harvey Weinstein plaide son innocence devant le tribunal, de nouveaux documents montrent qu’il a déjà dit des choses assez dures à propos de Jennifer Aniston. Weinstein a fait des commentaires douteux en 2017 après avoir appris une histoire qui allait être publiée dans l’Enquirer. Weinstein, dont l’inconduite sexuelle a déclenché le mouvement #MeToo, a proclamé de manière choquante qu’Aniston “devrait être tué” après avoir lu les allégations de mauvais traitements qu’elle avait subis de sa part.

Jennifer Aniston | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

À l’intérieur de Weinstein

manières louche

Les archives judiciaires montrent que Weinstein a reçu un article

l’automne 2017 de sa porte-parole, Sallie Hofmeister, qui travaillait chez Sitrick

relations publiques à l’époque.

«Je ne sais pas si tu as vu celui-ci. Jennifer Aniston », a écrit Hofmeister à Weinstein dans l’e-mail.

Selon la page six, l’histoire de l’e-mail comprenait

allégations selon lesquelles Weinstein a agressé sexuellement Aniston alors qu’elle travaillait sur

le film, Derailed, en 2005. Weinstein aurait poussé contre Jennifer

Aniston est de retour et a attrapé ses fesses.

L’article a également critiqué Weinstein pour avoir constamment regardé

«Décolleté / sein» d’Aniston et bougeant «sa bouche

Jennifer mal à l’aise. “

Dans les documents judiciaires récemment scellés, #HarveyWeinstein a envoyé un e-mail dans lequel il écrivait: “Jen Aniston devrait être tuée”.

C’était en réponse au National Enquirer sollicitant des commentaires du camp de Weinstein, concernant de fausses allégations de tâtonnement d’Aniston.https: //t.co/26ac6GNpf4

– Elizabeth Wagmeister (@EWagmeister) 10 mars 2020

Une source interne a également déclaré à la publication que Weinstein était

absolument obsédé par Aniston et disait constamment à ses amis que

elle était «chaude». Compte tenu de tout ce que Weinstein a fait au cours de

années, ces accusations ne sont pas si surprenantes.

Bien que l’article n’ait jamais été publié, Weinstein avait quelques

mots chauffés pour Aniston dès qu’il a lu l’e-mail.

Weinstein dit que Jennifer Aniston “devrait être tuée”

Il n’a fallu environ 45 minutes à Weinstein pour revenir à

Homère à propos de l’article d’Aniston. Le producteur déshonoré a répondu par e-mail

sur son téléphone, et il n’a pas retenu ce qu’il pensait qu’il devait se passer ensuite.

“Jen Aniston devrait être tuée”, a-t-il déclaré.

Les e-mails ont été publiés dans le cadre d’un procès contre Weinstein en

la Cour suprême de Manhattan. Ils étaient à l’origine scellés et n’étaient fabriqués que

connaissance du public avant sa condamnation.

“Dans un e-mail, M. Weinstein a suggéré que l’actrice Jennifer Aniston – qui, selon lui, se plaignait de lui – devrait être tuée”. https://t.co/WZfKjw8Fir

– erica orden (@eorden) 10 mars 2020

Weinstein a été condamné à 23 ans de prison pour avoir violé et forcé un coiffeur à donner des relations sexuelles orales à un assistant de production qui travaillait autrefois sur Project Runway. À 67 ans, il y a de fortes chances que Weinstein vive le reste de ses jours en prison.

Aniston n’a pas répondu aux commentaires de Weinstein au sujet de la

article. Compte tenu de la façon dont il se dirige vers la prison dans un avenir prévisible, il y a

une bonne chance qu’elle reste silencieuse sur ses commentaires.

Qu’a dit Jennifer Aniston à propos des allégations?

Bien que Weinstein ait eu des mots durs à dire à propos d’Aniston, le

l’article n’a jamais été publié. Un porte-parole de l’actrice a depuis démystifié

les accusations, affirmant que Weinstein n’a jamais agressé Aniston.

«Jennifer n’a jamais été harcelée ou agressée par Harvey

Weinstein », a déclaré Stephen Huvane, le publicitaire d’Aniston. “Il n’a jamais

s’est suffisamment rapprochée pour la toucher et elle n’a jamais été seule avec lui. »

Weinstein n’a peut-être jamais touché Jennifer Aniston de manière inappropriée, mais il s’est engagé dans un comportement brutal lors de la première de Derailed. En 2019, Aniston a révélé que Weinstein avait fait preuve de “ comportement cochon ” lors d’un dîner avec Clive Owen et l’un de ses amis.

«Et il est littéralement venu à la table et a dit à mon ami:

“Lève-toi!” Et je me suis dit: “Oh mon Dieu.” Et donc mon ami s’est levé et a déménagé et

Harvey s’assit. C’était juste un tel niveau de droit brut et de cochon

comportement », a partagé Aniston.

Aniston a ajouté que Weinstein l’a exhortée à porter une robe que sa femme,

Georgina Chapman, conçue pour la première du tapis rouge, mais l’actrice

refusé. Weinstein et Chapman se sont séparés en 2018 après plus de 10 ans de

mariage.

Brad Pitt dénonce la menace de Weinstein

Jennifer Aniston, bien sûr, n’est pas le seul acteur à Hollywood à s’être prononcé contre Weinstein. Au milieu de toutes les allégations sexuelles portées contre le producteur, Brad Pitt a révélé qu’il avait déjà confronté Weinstein à propos de son comportement.

En faisant la promotion de son film, Ad Astra, Pitt est entré dans plus de détails

concernant ce qui s’est passé entre lui et Weinstein. Selon Indie Wire, Pitt a expliqué comment il

confronté Weinstein après avoir appris qu’il avait mal agi avec Gwyneth

Paltrow, avec qui il sortait à l’époque.

Pitt s’est apparemment approché de Weinstein lors de la première de Hamlet

à Broadway en 1995, lui disant: «Si jamais vous la mettez mal à l’aise

encore une fois, je vais te tuer. “

L’acteur a rapidement noté que sa réaction à la situation était

sur la base de son éducation, disant qu’il était “juste un garçon de la

Ozarks »à ce moment-là. Il était également préoccupé par la sécurité de Paltrow

avait encore deux films à faire avec Weinstein.

Pitt a ensuite révélé que Hollywood avait apporté des changements importants dans

lieu de travail depuis le scandale de Weinstein. Cela inclut les interactions entre hommes

et les femmes sur le plateau, quelque chose qui, selon Pitt, était «attendu depuis longtemps».

Pitt n’a pas commenté ce que Weinstein a dit à propos de Jennifer Aniston.