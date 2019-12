Jennifer Aniston et Brad Pitt ont toujours un “ vrai lien '', selon un rapport

La relation de Jennifer Aniston et Brad Pitt a peut-être pris fin dans des circonstances vraiment sommaires, mais il n'y a pas de rancune. Les deux sont restés amis et semblent beaucoup sortir – surtout maintenant qu'ils sont tous les deux célibataires. Les sorties ont suscité des spéculations selon lesquelles le couple doré d’Hollywood est sur le point de se réconcilier. Mais le sont-ils vraiment?

Récemment, une source s'est ouverte sur la vraie nature de leur relation, expliquant qu'Aniston et Pitt se soucient toujours l'un de l'autre et ont beaucoup de chimie. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils se remettent ensemble.

(L-R) Jennifer Aniston et Brad Pitt | Steve Granitz / WireImage; Steve Granitz / WireImage

La dernière mise à jour sur Jennifer Aniston et Brad Pitt

Le 24 décembre, Us Weekly a rapporté que les acteurs ont toujours des sentiments l'un pour l'autre et continuent de chérir le temps qu'ils ont passé ensemble.

"Ils se sont toujours souciés les uns des autres, et ils pensent à leur temps ensemble", a déclaré la source. «Pour Jen, voir Brad, c'est comme revoir un cher vieil ami. Ils ont un vrai lien. »

Aniston et Pitt se sont rencontrés en 1998 à une date aveugle orchestrée par leur agent et se sont mariés en 2000. Ils semblaient avoir une relation heureuse et saine et étaient considérés comme l'un des couples les plus emblématiques de tous les temps. Mais en 2005, ils ont rompu. La source Us Weekly a noté qu'Aniston croyait que Pitt était son «âme sœur» avant qu'elle et Pitt ne se soient brisées.

Jennifer Aniston et Brad Pitt lors d'un événement | Photo de Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via .

Pourquoi Jennifer Aniston et Brad Pitt ont-ils rompu?

Il n'y a vraiment pas de réponse claire ici. Certaines sources disent qu'Aniston et Pitt ont commencé à se battre beaucoup. D’autres disent qu’il est sorti du mariage avec Angelina Jolie, qu’il a rencontrée lors du tournage de M. et Mme Smith en 2005.

Dans une interview accordée à Vogue en 2007, Jolie a insisté sur le fait qu'il ne s'était rien passé entre elle et Pitt lors de sa relation avec Aniston. Mais elle a en quelque sorte admis qu'ils avaient commencé à tomber amoureux l'un sur l'autre sur le plateau.

"À cause du film, nous avons fini par être réunis pour faire toutes ces choses folles, et je pense que nous avons trouvé cette étrange amitié et partenariat qui s'est soudainement produit", a expliqué Jolie (via People). «Je pense qu'au bout de quelques mois, j'ai réalisé: 'Mon Dieu, j'ai hâte de me mettre au travail.'… Tout ce que nous avions à voir les uns avec les autres, nous y avons trouvé beaucoup de joie ensemble et beaucoup de vrai travail d'équipe. . Nous sommes juste devenus une sorte de paire. »

Selon E! News, Pitt et Aniston ont annoncé leur séparation en janvier 2005; Pitt et Jolie ont été vus en vacances trois mois plus tard. Le couple se mariera finalement en 2014 mais se séparera en 2016.

Quant à Aniston, elle est partie avec Justin Theroux, qu'elle a fréquenté de 2011 à 2018.

Jennifer Aniston et Brad Pitt se remettent-ils ensemble?

Au moment de la rédaction, ni Aniston ni Pitt n’ont abordé cette question, nous ne pouvons donc pas en être certains.

Pour l'instant, il semble qu'Aniston et Pitt soient simplement en train de reconstruire leur relation d'amis. Ils ont commencé à passer un peu plus de temps, avec Pitt assistant à la fête d'anniversaire d'Aniston en février et à sa fête de Noël plus tôt en décembre.

"Une des raisons pour lesquelles Brad et Jen s'entendent si bien maintenant, c'est qu'ils ont accepté d'enterrer le passé et de ne pas analyser ce qui s'est mal passé", a ajouté la source susmentionnée de Us Weekly. "Ils sont tous les deux tournés vers l'avenir, pas vers l'arrière."

"Il a essayé de faire amende honorable", a poursuivi l'initié. «Il ne se rendait pas compte de l’ampleur des blessures qu’il avait causées à Jen à ce moment-là. Il était tellement emporté par Angelina Jolie, qu'il ne pouvait pas voir à l'extérieur de ce tunnel. "

Lorsque les paparazzi ont demandé à Pitt en mai s'ils allaient se remettre ensemble, Pitt a simplement répondu: "Oh mon Dieu."

Brad Pitt et Jennifer Aniston sur le tapis rouge en 1999 | Photo de Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via .

Les fans peuvent être convaincus que cela va se produire. Mais il convient de souligner qu’Aniston est également en bons termes avec Theroux.

Et même si Aniston et Pitt ne se remettent pas ensemble, une source a déclaré à Entertainment Tonight en février: «Ils sont venus si loin depuis leur mariage et envisagent de rester amis pour la vie. Il n'y a vraiment aucun ressentiment entre eux. »

Et c’est le plus important.