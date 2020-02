Jennifer Aniston et Sandra Bullock à propos de la rencontre avec Tate Donovan

Jennifer Aniston et Sandra Bullock ont plus qu’une carrière d’acteur stellaire en commun.

Bullock a interviewé Aniston pour Interview Magazine, et ce qui a résulté lu comme un fil de messages texte que vous partagez avec un ami proche, puis relisez quand vous les avez manqués – même si vous sortiez avec le même gars.

.

“Nous essayions de nous rappeler comment nous nous sommes rencontrés pour la première fois, et vous et moi avions des souvenirs complètement différents”, a déclaré Bullock, comme Aniston a répondu, “Revenons en arrière. J’essaie de me souvenir de l’année des Golden Globes, dans ce petit restaurant . La CAA a toujours eu cette fête. “

“Oui”, a confirmé Bullock, “et nous avons été présentés par notre ancien petit ami. Je dis” notre “parce que vous et moi avons tous les deux participé à cet être humain.” Aniston a répondu “Oui, nous l’avons fait. C’est une belle façon de le dire.”

“Nous avons tous deux participé à Tate [Donovan]», A noté Bullock, comme l’a répété Aniston,« Nous avons tous deux participé à Tate. »

Sandra a plaisanté en disant que l’acteur – qui a fait des camées sur “Friends”, est apparu dans “The O.C” et a exprimé Hercules dans le film d’animation Disney de 1997 – “était un être humain très patient, étant donné qu’il est sorti avec nous deux.”

Selon Jennifer, Tate “semble avoir un type”. En effet. Sandy a souligné que ce type était “talentueux. Drôle. Gentil. Introspectif. Généreux”, comme Jen l’a ajouté, ils étaient aussi “des amoureux de l’architecture” et des “amoureux du design d’intérieur”.

Bullock a d’abord participé à Tate lorsqu’elle a été fiancée à l’acteur après avoir rencontré le film de 1992, “Love Potion No. 9”; tandis qu’Aniston a participé à l’acteur, qui a joué son amour, Joshua, sur “Friends” de 1995 à 1998.

Les deux se sont complétés à tour de rôle d’une manière qui semble nouvelle pour la société mais pas pour eux. “La conversation sur les femmes qui s’entraident et se réunissent est nouvelle”, a noté Bullock. Aniston a accepté, ajoutant: “mais je pense que nous le faisons depuis longtemps.”

“Quand j’ai atterri à Los Angeles à l’âge de 20 ans et que je suis tombée sur ces filles qui sont toujours assises autour de la table aujourd’hui, elles étaient sur une voie différente”, a expliqué Jen à propos de ses amies proches. “Je n’avais jamais eu un cercle de femmes qui se réunissaient et parlaient pour toujours. Je me disais:” Mon Dieu, ces californiens ne se taisent pas. Ils parlent de leurs sentiments et pleurent les uns devant les autres “, me suis-je dit «Je suis ici, une fille qui a grandi à New York, et maintenant je me retrouve à Laurel Canyon, vêtue d’une robe fleurie et quelqu’un a mis un cristal autour de mon cou et brûle de la sauge autour de ma tête. J’ai atterri sur Mars . “”

“Mais je pense vraiment que c’est quelque chose qui m’a sauvé”, a-t-elle ajouté. “C’est une entreprise vraiment difficile dans laquelle nous sommes qui n’est pas toujours gentille ou inclusive ou favorable. La plupart du temps, c’est le contraire. Je me souviens que je me rendais aux auditions et les filles ne voudraient jamais partager quoi que ce soit. Ou elles parleraient à vous pendant vos auditions pour vous distraire quand ils savaient que vous essayiez de travailler sur vos affaires. “

Aniston a déclaré qu’elle avait essayé toute sa vie de se concentrer sur le voyage et de ne pas s’inquiéter du résultat, “mais en tant que femme”, a noté Sandra, “nous n’avons pas souvent de deuxième chance. Mais vous avez maintenu une carrière pour tous ces ans, et sont arrivés à un moment où tout à coup les femmes réalisent leur valeur au box-office. “

Jen a admis que le sentiment était “excitant”, comme l’a souligné son amie, “Nous devons continuer. Nous n’avons plus de durée de vie. Notre durée de vie est tout ce que nous voulons.”

“Nous créons cela”, a déclaré Jennifer. “Notre industrie a élargi ses horizons de cette manière, et je pense que c’est parce que les femmes se sont levées et ont dit:” Nous sommes fous comme l’enfer, et nous n’allons plus le supporter. “”

“Pensez à la génération qui nous attend”, a-t-elle poursuivi. “Beaucoup de ces femmes ont été mises au pâturage à l’âge de 40 ans, et le fait que nous continuons à travailler et que nous entrons dans nos aventures les plus créatives à ce stade de notre vie – nous réécrivons ce récit cette société nous a en quelque sorte plâtré. Je me souviens que le message qui m’était adressé même dans la trentaine était: “Ne jouez pas avec une maman, et si vous jouez avec une maman, assurez-vous que c’est à un enfant de 3 ans.” “

Mais selon Aniston, “Ce n’est plus le cas. Vous avez poursuivi la même carrière depuis le temps où vous étiez dans la petite vingtaine. Est-ce juste une fenêtre de temps chanceuse que nous avons pu entrer dans l’entreprise quand nous l’avons fait, et donc ce moment arrive? Quoi qu’il en soit, nous ne pourrons jamais le savoir car qui s’en fout, ça arrive. Dans trente ans, nous allons regarder en arrière … “

“- Et nous serons tous dans la même maison de soins infirmiers”, intervint Bullock. “Je vais t’aider avec tes dents, tu vas m’aider avec mes couches.”

Pour lire l’échange complet des dames, cliquez sur ici.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

NYFW 2020: toutes les célébrités et le style incontournables