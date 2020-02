Jennifer Aydin de RHONJ sur Teresa Giudice encourageant la traction capillaire

Jennifer Aydin était tout aussi surpris que “Real Housewives of New Jersey” les téléspectateurs étaient quand des images inédites ont montré Teresa Giudice exhortant Danielle Staub tirer Margaret Josephs ‘ queue de cheval pendant leur bagarre de boutique explosive.

Jennifer a révélé sur “Watch What Happens Live” qu’elle n’avait pas vu les images avant leur diffusion pendant Nouvel épisode de mercredi, récit Andy Cohen elle “se sentait mal pour Teresa, honnêtement. Je l’ai fait. Je l’ai fait parce que je sais pourquoi elle a dit ce qu’elle a dit, et je sais pourquoi elle l’a fait.”

“Et elle pensait … Nous en avons parlé lors des retrouvailles, donc je ne veux vraiment rien dévoiler, mais elle ne pensait même pas que ça allait être aussi brutal”, a poursuivi Jen. “Ce qui, à la fin de la journée, je suppose que vous pourriez penser:” Comment quelqu’un pourrait-il tirer[ing] les cheveux de quelqu’un ne sont pas brutaux? Mais elle l’a vraiment traînée à travers la pièce, et personne ne s’y attendait. Vous avez même vu, au moment où nous nous sommes retournés, Margaret était à mi-chemin à travers la pièce, et c’était brutal. “

Bravo a rejoué la scène en question après que Staub a dit Melissa Gorga que c’est le propriétaire de la boutique, Steven, qui lui a dit de tirer la queue de cheval de Margaret et que Teresa l’a encouragée. Quand un appelant a demandé à Aydin ce qu’elle pensait de la relation apparemment étroite de Teresa et Melissa ces jours-ci, elle a dit qu’ils n’étaient “pas les meilleurs amis, pour être honnête”.

“Je pense qu’ils s’entendent certainement beaucoup mieux qu’autrefois, et à la fin de la journée, Teresa apprécie le fait qu’il s’agit de la femme de son frère, et qu’elle ne va nulle part, alors ils s’en sortent”, a expliqué Jen.

On pourrait soutenir que l’opinion de Jennifer de leur relation est un peu entachée compte tenu de ses propres problèmes avec Melissa. Après tout, elle l’a fait assiettes et ustensiles “vers” Gorga lors d’une conversation animée sur les habitudes de dépenses.

Un autre appelant a demandé à Jennifer où elle obtient “les boules” pour tenir tête à Melissa, Margaret et Jackie Goldschneider.

“Je sens juste que, surtout après l’histoire de mon frère, il est très important pour moi d’être juste moi-même et de ne pas m’inquiéter si les gens vont m’aimer ou non”, a expliqué Aydin. “Parce que je l’ai fait l’année dernière, et je n’ai toujours pas fait que les gens m’aiment, alors ce que j’ai réalisé c’est que tu es damné si tu le fais, et tu es damné si tu ne le fais pas. Alors sois juste toi-même , et s’ils vous aiment, super, et sinon, allez f-kin ‘scratch, ok? Style Jersey! “

Le frère de Jen, Steve, était en fait barman la nuit dernière. Sa relation difficile avec leur mère a été un sujet de conversation cette saison car elle a eu du mal à accepter qu’il était gay. Mais selon Jennifer, “leur relation a évolué et s’est tellement améliorée. Et maintenant nous sommes dans un endroit où, si Steven voulait venir avec un petit ami, ma mère serait d’accord.”

Steven a accepté, louant à la fois le spectacle et sa sœur pour avoir déclenché la conversation. “Avant le spectacle, il ne semblait même pas que ce soit une option”, a-t-il expliqué. “Et maintenant, Jennifer a ouvert la conversation, donc ça fait du bien.”

“Les vraies femmes au foyer du New Jersey” est diffusé le mercredi à 20 heures. sur Bravo.

