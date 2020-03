Jennifer C. Holmes reviendra-t-elle dans des flashbacks en tant que mère biologique de Randall dans la saison 5?

Les deux premières saisons de This Is Us ont exploré un peu la trame de fond de Randall Pearson (Sterling K. Brown). En tant qu’enfant adopté dans “The Big 3”, l’origine de Randall est incroyablement complexe. Jennifer C. Holmes a joué le rôle de la mère biologique de Randall, Laurel. Reviendra-t-elle via des flashbacks dans la saison 5?

Jennifer C. Holmes a joué la mère biologique de Randall dans «This Is Us»

Ron Cephas Jones en tant que William, Niles Fitch en tant que Randall | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU via .

Alors que Jennifer C. Homes n’est pas encore un nom familier. Cependant, son visage est immédiatement reconnaissable en tant que mère biologique de Randall Pearson, Laurel sur This Is Us.

De 2016 à 2018, Holmes a décrit un peu l’histoire de Laurel. L’émission s’est concentrée sur la façon dont elle est décédée et pourquoi elle ne pouvait pas faire partie du voyage de Randall adulte. Pendant ce temps, son père biologique, William Hill (Ron Cephas Jones), a pu le faire avant sa mort.

Les téléspectateurs se souviennent peut-être de la recherche de William par Randall, qui s’est concrétisée dans l’épisode pilote, et de leur relation jusqu’au jour de la mort de William. Une grande partie de l’histoire de William – et pourquoi il a laissé Randall à la caserne des enfants en tant que nourrisson – a à voir avec la consommation de drogue de Laurel et une éventuelle surdose.

This Is Us a dévoilé l’essentiel de l’histoire de Laurel, mais il reste encore beaucoup à savoir sur ce qui l’a amenée dans le même bus où elle a rencontré William. Les fans ne savent pas grand-chose sur elle – et Randall non plus. Avec William parti, certains se demandent si Randall pourrait chercher des réponses dans les racines de Laurel, tout comme il l’a fait quand il a emmené William à Memphis.

Compte tenu de la récente séance de thérapie de Randall et des problèmes de mère signalés par son thérapeute, il serait logique que les écrivains tissent davantage la trame de fond de Laurel dans la boucle d’identité infinie de Randall.

Qui est Holmes et dans quoi d’autre a-t-elle été?

Holmes était un nouveau venu relatif à Hollywood lorsqu’elle a rejoint le casting de This Is Us. Son premier travail a été dans Everybody Hates Chris en 2006 en tant que Soul Train Dancer. Après cela, le prochain rôle n’a pas été jusqu’en 2010 dans un court métrage intitulé Antidote.

L’année suivante, Holmes a décroché des rôles dans CSI: Miami, The Bold and the Beautiful, et finalement, This Is Us. Il n’y a pas beaucoup d’informations sur l’actrice.

Sa biographie sur Instagram se lit comme suit: «Avec Dieu, rien ne sera impossible Luc 1:37», mais sa présence sur les réseaux sociaux est, au mieux, sporadique.

Holmes reviendra-t-il dans des flashbacks dans la saison 5 de «This Is Us»?

Quant à savoir si les auteurs de This Is Us ramèneront Holmes pour en savoir plus sur l’histoire de Laurel avant William et Randall, ce n’est pas clair. Avec autant d’entretiens axés sur ce que Recebba et Jack (Mandy Moore et Milo Ventimiglia), ou des versions adultes de The Big 3 vont subir ensuite, il est étrange qu’il n’y ait aucune mention des racines de Randall, à part William.

De toute évidence, William est un favori des fans, donc le ramener dans les derniers épisodes des scénarios induits par la thérapie de Randall a été donné. Cependant, Randall ne serait pas en vie avec l’accouchement de sa mère, il va donc de soi qu’à un moment donné, l’équipe donnera aux fans un meilleur aperçu de la vie de Laurel.

Pour l’instant, Holmes ne semble avoir rien d’autre à son agenda. Seul le temps nous le dira