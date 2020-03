Jennifer Garner a sauvé le nouveau rôle de Ben Affleck

2020-03-05 09:30:06

L’ex-femme de Ben Affleck, l’étoile de “ The Way Back ”, Jennifer Garner, a sauvé son rôle dans le nouveau drame sportif lors de sa réadaptation.

Jennifer Garner a sauvé le nouveau film de Ben Affleck “The Way Back” quand il “est tombé du chariot”.

L’actrice de 47 ans est intervenue lorsque son ex-mari quand il a demandé un traitement – après que des images de lui semblant ivre en dehors d’une fête d’Halloween – et elle a appelé le réalisateur du film pour s’assurer qu’il ne perdait pas le rôle de récupération Jack Cunningham dans le prochain drame sportif.

Le cinéaste Gavin O’Connor a déclaré au magazine 34th Street: “Tout comme nous avons commencé à préparer le film, Ben est tombé du chariot. Il a donc fini par se désintégrer et je ne savais pas si le film était terminé.

“Le studio pensait certainement que le film était terminé. Son ex-femme Jennifer Garner m’a appelé et m’a dit que quand il était en cure de désintoxication, il avait pris un ballon de basket avec lui.

“Elle a dit: ‘Gavin, il te demande, s’il te plait, ne débranche pas le film, il veut vraiment faire ça.’ ”

Gavin a expliqué que la chose la plus importante était le rétablissement et la sobriété de Ben, et ils se sont assurés qu’il était toujours en mesure d’assumer le rôle.

Il a ajouté: “Donc, il a eu environ une semaine de désintoxication, car il a vraiment fait une pause profonde et après une semaine, j’ai pu aller le voir.

“Nous avons passé une demi-journée ensemble et avons trouvé un moyen de le faire qui fonctionnera pour lui, car il avait surtout besoin de récupérer et de retrouver sa sobriété.”

“Cela a tout dépassé. Et puis il est sorti la veille du début du tournage. Nous avions donc un gars très brut et vulnérable qui se présentait pour notre premier jour de tournage.”

La co-star de Ben, Will Ropp, a récemment révélé que l’acteur de 47 ans serait accompagné dans les deux sens de la rééducation pendant “le début” du tournage du film alors qu’il luttait contre sa dépendance.

Il a expliqué: “Tout le monde était très transparent dès le début qu’il était en cure de désintoxication au début du film.

“Il devait avoir une liaison sobre qui l’amènerait à se coucher et qui le ramènerait de [the] ensemble.”

