Jennifer Garner dit qu’elle s’inquiète pour les parents pendant le verrouillage

Jennifer Garner a exprimé sa préoccupation pour ses parents coronavirus pandémie jeudi soir.

Lors de son entretien avec Jimmy Fallon pour “The Tonight Show: At-Home Edition,“elle a parlé de sa frustration envers sa mère et son père – Patricia et William – qui n’ont pas bien compris l’importance de la distance sociale.

“Le plus dur, ce sont les adolescents, les jeunes du début de la vingtaine et mes parents”, a expliqué l’animateur de 47 ans par chat vidéo. “Mes parents sont les plus durs. Je me dis” Papa, maman, le monde est fermé pour ta sécurité. ” Et ils disent: “Nous pensons que nous allons aller à l’entrepôt de Sam”, “a-t-elle plaisanté en plaisantant.

“Restez à la maison, vous devez rester à la maison!”

La maladie s’est déjà révélée fatale pour plus de 10 000 personnes, selon les derniers rapports des médias.

La star a cependant célébré le fait que ses trois enfants – Violet, 14 ans, Seraphina, 11 ans et Samuel, 8 ans – se sont montrés plus que capables pendant le verrouillage.

“Je pense que j’ai l’âge parfait pour les enfants, car ils sont assez grands pour comprendre et pour avoir des conversations”, a-t-elle dit. “Comme, nous sommes construits pour le défi, nous pouvons le faire, nous sommes une équipe solide. Apprenons-en plus sur un aspirateur.” Mais ils ne sont pas si gros qu’ils disent simplement: “Eh bien, je m’en fiche. Je vais y aller.” “

Le vétérinaire du “Dallas Buyer’s Club” a également parlé de sa campagne avec son compatriote poids lourd d’Hollywood, Amy Adams, appelée Save with Stories. Le couple recrute d’autres célébrités pour lire des livres pour enfants sur vidéo tout en demandant des dons à Save the Children et No Kid Hungry dans l’espoir d’aider les enfants qui ne reçoivent pas de repas à cause des fermetures d’écoles.

Pour clore l’interview divertissante et informative, Jennifer a joué un duo avec Jimmy sur son saxophone. Elle a réussi à passer à travers “Happy Birthday”, tandis que Jimmy a improvisé les mots pour mettre l’accent sur le lavage des mains.

Regardez le chat vidéo complet ci-dessus!

