Jennifer Garner ne pouvait pas rester ensemble pour cette histoire d’amour

Parfois, nous constatons que les célébrités sont comme nous. Jennifer Garner aime Humans of New York, et elle a partagé son plaisir avec une série de commentaires sur une collection de publications Instagram du site. Voici un aperçu de l’histoire de HONY et des réponses de Garner.

Qui est Jennifer Garner?

Jennifer Garner | Emma McIntyre / . pour HFA

Garner est né à Houston, au Texas, le 17 avril 1972 et a grandi à Charleston, en Virginie-Occidentale. Elle a joué sur scène à New York après l’université de Denison University avant de déménager à Los Angeles.

Garner a d’abord travaillé à la télévision là-bas, gagnant de petits rôles dans Spin City et Law & Order. Elle a rapidement eu des rôles plus importants sur Felicity, puis sur Alias, pour lesquels elle a remporté un Golden Globe Award. Elle est également connue pour ses rôles au cinéma, notamment dans Catch Me If You Can, Elektra, 13 Going On 30, The Kingdom, Juno et Dallas Buyers Club.

De 2000 à 2004, Garner était marié à l’acteur Scott Foley. Elle a ensuite été mariée à Ben Affleck en 2005 et la paire A-list a deux filles et un fils ensemble. Garner et Affleck se sont séparés en 2015 et ont divorcé en 2018.

Apparemment, Garner est également un fan du compte de médias sociaux Humans of New York.

Les humains de New York ont ​​partagé une belle histoire d’amour

Voir ce post sur Instagram

(1/11) «C’était juste une matinée normale. Il y a presque exactement cinq ans. Je faisais du thé dans la cuisine. Bobby était toujours au lit. Et nous obtenons ce coup à la porte. Je l’ai ouvert lentement et j’ai vu la police se tenir là. Au début, je n’étais pas inquiet. Nous avions cette folle qui habitait à côté, et la police la surveillait toujours. J’ai donc supposé qu’ils avaient la mauvaise adresse. Mais au moment où j’ai ouvert la porte, douze officiers sont passés devant moi. Certains d’entre eux avaient écrit «FBI» sur leurs vestes. Ils retournèrent directement dans la chambre et se dirigèrent vers Bobby. Je les ai entendu demander: “Comment vous appelez-vous?” Et il a dit: “Bobby Love”. Puis ils ont dit: “Non. Quel est ton vrai nom? “Et je l’ai entendu dire quelque chose de vraiment bas. Et ils ont répondu: “Vous avez eu un long terme.” C’est là que j’ai essayé de rentrer dans la pièce. Mais l’officier n’arrêtait pas de dire: «Revenez, revenez. Vous ne savez pas qui est cet homme. »Puis ils ont commencé à le menotter. Cela n’avait aucun sens. Je suis mariée à Bobby depuis quarante ans. Il n’avait même pas de casier judiciaire. À ce stade, je pleure et j’ai crié: “Bobby, que se passe-t-il?” Avez-vous tué quelqu’un? “Et il me dit:” Ça remonte très loin, Cheryl. De retour avant de te rencontrer. Retour en Caroline du Nord. »»

Un post partagé par Humans of New York (@humansofny) le 5 février 2020 à 6h53 PST

Humans of New York, créé par le photographe Brandon Stanton, présente des histoires quotidiennes montrant des photos de New Yorkais ainsi que des citations d’eux. Le contenu est partagé via le blog Humans of New York et les médias sociaux, qui comptent plus de 20 millions de followers.

Lorsque HONY a publié une série sur Cheryl et Bobby Love au début de février, Garner a publié plusieurs commentaires sur Instagram en réponse.

Les deux se sont rencontrés travaillant dans une cafétéria de New York. Ils se sont mariés en 1985 et ont eu quatre enfants. Humans of New York a présenté l’histoire du couple avec Cheryl partageant le jour il y a cinq ans où le FBI est venu chez elle et a arrêté Bobby.

Il s’est avéré que des années auparavant, Bobby, dont le vrai nom était Walter Miller, s’était échappé de prison en Caroline du Nord. Il avait participé à un vol de banque alors qu’il était encore au lycée, ce qui lui a valu une peine de 25 à 30 ans de prison.

Après avoir été arrêté par le FBI, Bobby a passé un an en prison avant d’être mis en liberté conditionnelle. Pendant ce temps, Cheryl a travaillé pour lui en essayant de gagner sa liberté. Elle a même écrit au président d’alors, Barack Obama. L’épreuve a libéré Bobby de son passé et a donné à Cheryl un nouveau pouvoir.

Elle a dit: «Il n’a plus à se cacher. Il peut me regarder quand je parle. Non seulement cela, il m’entend aussi. Ma voix est entendue. Je marchais sur des œufs. J’avais l’habitude de continuer. Mais je lui ai dit une chose. J’ai dit: «Bobby, je vais te reprendre. Mais je ne vous prends plus la banquette arrière. “Parce que j’ai ma propre histoire à raconter. Je peux aussi écrire un livre. Je ne m’étais peut-être pas échappé de la prison, j’ai commencé une toute nouvelle vie et je l’ai caché à ma famille. Mais j’ai pardonné à l’homme qui l’a fait. »

Réactions de Jennifer Garner

Voir ce post sur Instagram

(11/11) «Je me suis mis au travail. J’ai écrit des lettres au gouverneur. J’ai écrit des lettres à Obama. J’ai rassemblé les témoignages de tous ceux que Bobby a jamais connus: tous les enfants qu’il entraînait, tous les gens de notre église, tous les membres de notre famille. J’ai témoigné en son nom. Je ne savais rien de Walter Miller. Mais je leur ai tout dit sur Bobby Love. Et la commission des libérations conditionnelles a eu pitié. Après un an de prison, ils l’ont laissé rentrer chez lui. Le lendemain de sa libération, je l’ai assis et lui ai demandé: «Qu’est-ce que c’est? Sommes-nous les amoureux? Ou sommes-nous les meuniers? »Et il a dit:« Nous aimons. Nous aimons. “Je lui ai donc fait changer de nom légalement. Et maintenant nous allons de l’avant. J’ai toujours mes ressentiments. Quand nous nous disputons, je pense: “Cet homme appréciera mieux que je lui ai pardonné.” Mais le fait est que je lui ai pardonné. Et quand j’ai pris cette décision, j’ai dû accepter tout le territoire qui l’accompagnait. Je ne peux pas lui faire sentir cette dette tous les jours de sa vie. Parce que ce n’est pas le mariage dans lequel je veux être. Le monde entier le sait maintenant. Nous n’avons pas de secrets. Mais je pense que tout ce gâchis était pour le mieux: mieux pour moi, mieux pour les enfants et mieux pour Bobby. Il n’a plus besoin de se cacher. Il peut me regarder quand je parle. Non seulement cela, il m’entend aussi. Ma voix est entendue. Je marchais sur des œufs. J’avais l’habitude de continuer. Mais je lui ai dit une chose. J’ai dit: “Bobby, je vais te reprendre. Mais je ne vous prends plus la banquette arrière. “Parce que j’ai ma propre histoire à raconter. Je peux aussi écrire un livre. Je ne m’étais peut-être pas échappé de la prison, j’ai commencé une toute nouvelle vie et je l’ai caché à ma famille. Mais j’ai pardonné à l’homme qui l’a fait. »

Un post partagé par Humans of New York (@humansofny) le 5 février 2020 à 18h47 PST

Alors que l’histoire des amoureux se déroulait sur 11 messages, Garner a partagé ses réflexions. Quand Cheryl apprend que Bobby n’était pas son vrai nom et qu’il était en prison, Garner a commenté, “Holy nuts.” Plus tard, elle a dit: “Cheryl doit être engloutie.”

En attendant que Cheryl entre dans la vie de Bobby, elle a partagé son impatience: “Vous prenez vraiment votre temps doux à distribuer les marchandises, @humansofny Nous sommes tous à l’agonie – ayez pitié et donnez-nous Cheryl.”

Après avoir regardé des photos des Amours à leur mariage et avec leur famille, Garner a posté: «Regardez cette belle famille. J’ai l’impression que les prochains morceaux vont nous faire pleurer. Pauvre Cheryl douce et juste.

Cheryl parle avant de connaître le secret de son mari et d’essayer de soutenir son mari qui lui était parfois fermé.

«Cheryl est l’épouse américaine. Je ne peux même pas le prendre “, a commenté Garner. Quand Cheryl se rend compte plus tard qu’elle aime son mari malgré les années de mensonges sur qui il était, Garner a répondu: «Ahhh. Cheryl. Quelle femme.”

Dans le dernier message, Cheryl parle de sa force et du pouvoir du pardon. Garner a répondu en disant: «C’est la plus belle et inspirante histoire d’amour que j’ai jamais regardée comme une mini-série de dix heures. Et assis dans ce grand public avec tout le monde aujourd’hui a été [three hearts]. Merci, @humansofny. Tu avais raison de prendre ton temps. Tout comme Bobby l’a compris – Cheryl valait chaque seconde. »

D’autres personnes ont répondu aux commentaires divertissants et sincères de Garner. Une personne a dit sur le onzième article: «J’adore tout ce que @ jennifer.garner a commenté sur tous ces articles!»