Jennifer Hudson avait les mâchoires tombant alors qu’elle filmait Aretha Franklin Biopic

Jennifer Hudson jouera une véritable idole américaine dans “Respect”, un biopic sur la vie de Aretha Franklin. Et nous sommes dans un grand régal, selon costar Tate Donovan.

Donovan jouera John Hammond, le producteur de disques crédité d’avoir découvert Franklin alors qu’elle n’était qu’une adolescente et de l’avoir signée chez Columbia Records.

“Wow, c’est autre chose”, a déclaré l’acteur à TooFab lorsqu’on lui a posé des questions sur le prochain film. “Tout d’abord, elle est tellement chérie. C’est l’une des personnes les plus gentilles que j’ai jamais rencontrées.”

“Elle est tellement talentueuse et il y a une scène où elle chante dans un studio d’enregistrement et la mâchoire de tout le monde a chuté”, a-t-il ajouté. “Nous avons tous oublié nos indices, ce que nous étions censés dire et faire, nous nous sommes juste assis et écoutés. C’était génial. Elle est incroyable. Le script est fantastique, un casting formidable, je suis curieux de voir comment ça va sortir.”

Le film était en pré-production lorsque Franklin est décédé en août 2018, Hudson ayant déjà “été oint par Aretha elle-même” pour la jouer dans le film.

Aujourd’hui, lors de ce qui aurait été le 78e anniversaire du chanteur légendaire, Hudson a partagé un hommage à l’artiste sur les réseaux sociaux.

“Joyeux anniversaire à la reine de l’âme, Aretha Franklin”, écrit-elle. “Je vous envoie tout mon amour et je pense toujours à vous.”

Le film sortira en salles le 9 octobre 2020.