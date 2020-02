Jennifer Lopez a prié pour une performance «calme et sûre» du Super Bowl

2020-02-04 07:30:05

Jennifer Lopez a prié pour qu’elle et ses danseurs soient gardées “calmes et en sécurité” pendant leur spectacle à la mi-temps du Super Bowl.

La chanteuse de 50 ans a réuni son équipe – qui comprenait sa fille Emme de 11 ans, qui a interprété “ Let’s Get Loud ” avec sa mère – pour le message de motivation quelques minutes avant de monter sur scène au Hard Rock Stadium en Floride dimanche (02.02.20)

Dans un clip en coulisses partagé sur son Instagram, elle peut être vue s’adressant à son équipe, en disant: “Gardez-nous calmes et en sécurité. Aidez-nous à passer au travers.

“Seigneur Jésus Chris. Merci beaucoup, nous sommes très reconnaissants, car nous allons faire vibrer ce stade.”

La vidéo l’a également vue embrasser Emme avant leur performance.

Elle a écrit: “Ces moments ont été capturés quelques minutes seulement avant notre arrivée sur scène hier soir

Tout ce que je veux que mes filles, les petites filles sur scène avec moi et partout dans le monde sachent, c’est comment utiliser leurs voix et être fières de tout ce qu’elles sont. Nous sommes fiers de reconnaître que nous sommes tous ensemble ce qui rend ce magnifique pays vraiment grand. (sic) ”

Les derniers moments du clip ont vu Jennifer grimper sur un poteau, ce qui a marqué le début de sa partie de la performance, après que Shakira ait commencé le spectacle à la mi-temps.

Et la hitmaker “On The Floor” a pris ses histoires Instagram pour révéler qu’elle a décidé de commencer sa section au sommet d’un poteau pour représenter les femmes “étant au sommet du monde”.

Elle a écrit: “L’inspiration pour mon entrée était de représenter les femmes au sommet du monde.”

La star des Hustlers – qui a appris la pole dance pour son rôle dans le film – a partagé une photo d’elle sur le poteau aux côtés de King Kong escaladant l’Empire State Building.

Et elle a plaisanté: “Mais je suppose que cela fonctionne aussi”.

Après la représentation, Jennifer a remercié son équipe pour le spectacle à la mi-temps “le plus épique” du Super Bowl.

En partageant un clip de l’émission, J-Lo a tweeté: “Merci à mon incroyable équipe pour la mi-temps la plus épique que j’aurais pu imaginer.

“Je vous aime tellement #SBLIV #SuperBowlLIV #PepsiHalftime (sic)”

Le message de la star vient après que son fiancé Alex Rodriguez ait dirigé les messages de soutien de ses amis et collègues célébrités, et il a dansé dans la foule et a encouragé son partenaire pendant sa performance épique.

Il a écrit sur Twitter: “ÉTONNANT !! Elle l’a ABSOLUMENT ÉCRASÉ! Wow, c’était tellement amusant. Je suis tellement fier de toi, Jen! (Sic)”

