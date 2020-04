2020-04-13 07:30:05

Jennifer Lopez a retrouvé son ex Diddy – virtuellement – alors qu’ils participaient à un dance-a-thon en ligne.

Le hitmaker “ On The Floor ” – qui est actuellement fiancé au joueur de baseball Alex Rodriguez – a participé à un live Instagram spécial pour collecter des fonds pour Direct Relief, en participant à un dance-a-thon organisé par Diddy.

Dans la vidéo en direct, Diddy a dit au couple: “Hé, je vous aime, je ne peux pas attendre jusqu’à ce que nous puissions nous revoir. Que Dieu vous bénisse tous, et je vous aime juste les gars!”

Alex a répondu: “Je t’aime, mon pote!”

Avant Jennifer – qui est sortie avec Diddy pendant deux ans à la fin des années 90 – a ajouté: “Nous vous aimons! Nous aimons ce que vous faites, nous aimons tout le monde là-bas. Nous voulons vous envoyer tout l’amour du monde, de notre famille a la votre.”

Le trio a ensuite tous dansé la salsa, pour le plus grand plaisir de leurs fans.

L’apparition de l’ancien couple ensemble faisait partie d’une série Instagram plus large, dans laquelle Diddy dansait également avec Justin Bieber, Snoop Dogg, Shaq, DJ Khaled, Swizz Beatz, Kelly Rowland et Maluma.

Pendant ce temps, Jennifer a déjà parlé de sa relation avec Diddy, admettant que c’était le plus grand tourbillon.

Elle a dit récemment: “L’ère Puffy était juste une sorte de période folle et exacerbée dans ma vie. Vous savez, Puffy et moi avons grandi dans le Bronx. Il avait été dans le monde de la musique et avait tout ce succès; j’étais juste commencer et faire mon premier album quand je l’ai rencontré. Il est devenu une sorte de mentor pour moi à ce moment-là. Nous avons eu ce genre de relation folle et tumultueuse qui s’est terminée en un coup. C’était définitivement un moment mais j’avais l’impression que c’était nécessaire . Il devait être dans ma vie à ce moment-là pour m’apprendre ce que je devais savoir sur l’industrie de la musique, sur le genre d’artiste que je voulais être dans l’industrie de la musique. “

