Jennifer Lopez a-t-elle collaboré avec DaBaby?

Jennifer Lopez vient de terminer une performance à la mi-temps du Super Bowl avec Shakira.

Alors que beaucoup voulaient que Ja Rule sorte pendant le tournage, Lopez a-t-il collaboré avec un autre grand rappeur qui fait des vagues en ce moment? La connexion entre Lopez et DaBaby peut avoir plus de sens que vous ne le pensez.

Invité musical DaBaby, animatrice Jennifer Lopez et Beck Bennett lors de promos dans le Studio 8H pour «Saturday Night Live» le 5 décembre 2019 | Banque de photos Rosalind O’Connor / NBC / NBCU via .

DaBaby est l’un des rappeurs les plus en vogue du moment

DaBaby, dont le vrai nom est Jonathan Lyndale Kirk, a eu une année 2019 incroyable. Il était l’un des plus grands nouveaux artistes de tout genre pour l’année.

Le rappeur de Charlotte a d’abord figuré sur la liste XXL Freshman Class of 2019 avant de devenir une pure star.

Il a sorti deux albums parmi les dix premiers en 2019, l’un d’eux étant Kirk, qui a atteint le n ° 1 du palmarès des 200 meilleurs albums du Billboard. Son single, «Suge», extrait de l’album Baby on Baby, atteint le 7e rang du Billboard Hot 100.

La chanson a également été nominée pour deux Grammy Awards dans les catégories de la meilleure performance rap et de la meilleure chanson rap.

Jennifer Lopez et DaBaby étaient sur «Saturday Night Live»

Bien que Lopez et DaBaby n’aient pas sorti de morceau ensemble, ils étaient tous les deux sur Saturday Night Live à la fin de l’année dernière. Lopez était l’hôte et DaBaby en tant qu’invité musical.

Lopez et DaBaby auraient-ils pu réserver du temps en studio ensemble alors qu’ils étaient à New York et tous les deux dans l’émission? On ne sait pas ce qui aurait pu arriver, mais ce ne serait pas hors de la possibilité s’ils le faisaient.

Lopez a une très longue histoire de collaboration avec les rappeurs et de création de musique hip-hop, alors ne soyez pas surpris si vous entendez un morceau de J. Lo et DaBaby à la radio un jour.