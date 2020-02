Jennifer Lopez déchire parler du spectacle de mi-temps du Super Bowl

Jennifer Lopez verser une larme ou deux en réfléchissant à son incroyable super Bowl Spectacle de mi-temps.

Lors d’un arrêt par “Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon“Vendredi, l’icône mondiale a raconté tout le travail acharné qu’elle a mis dans les 15 minutes extravagance avec Shakira, pourquoi cela signifiait tant pour elle et comment la réponse a été écrasante.

“Je suis devenue émotive parce que nous avons travaillé si dur”, a-t-elle déclaré à l’animatrice Jimmy Fallon. “Nous avons commencé à travailler en novembre pour mon set, et vous savez, c’était juste chaque jour, chaque jour. C’est un court laps de temps, vous savez ce que je veux dire? Mais tant de choses entrent dans ce moment.”

“C’est des centaines de personnes. Ils ont monté cette scène en sept minutes”, a-t-elle ajouté. “Et puis tu t’y mets, et puis tu bascules – c’est fou. C’est tellement important. Je suis juste content que tout le monde ait aimé! C’est pourquoi je suis devenu émotif!”

La menace du thriple a ensuite expliqué comment elle s’était réveillée le matin du Super Bowl à Miami, s’était entraînée et avait fait venir sa chorégraphe pour qu’elle puisse parcourir les pas de danse “encore quelques fois pour composer en quelques instants”.

La prière, a-t-elle expliqué, l’a aidée à surmonter l’anxiété car elle a dû attendre toute la journée jusqu’à ce qu’elle monte sur scène.

Jimmy a ensuite accompagné Jennifer à travers toute sa performance, en commençant par une séquence où la chanteuse s’est produite au sommet d’un Empire State Building miniature.

“Je voulais que ce soit comme si les femmes étaient au sommet du monde, nous sommes au sommet du monde en ce moment. Au sommet de l’Empire State Building et faites” Jenny From the Block “,” a expliqué Jennifer. “Je suis une fille de New York.”

Elle a ensuite parlé de sa séquence sensationnelle de pole dance.

«C’était mon petit signe de tête à« Hustlers ». Je me disais: «J’ai appris des choses intéressantes, laissez-moi voir ce que je pourrais faire, nous pouvons le mettre là-dedans», a-t-elle déclaré avec un sourire. “J’ai senti, encore une fois, que c’était un mouvement très puissant. C’était comme, ‘Regarde Ma, pas de mains!'”

Sa fille, Emme, s’est produite lors d’une apparition surprise, chantant quelques mesures de “Let’s Get Loud”, qui s’est également avéré être un autre mouvement puissant.

“Elle a le gène de la performance. Elle ne se dit pas à quel point il est grand ou comment cela vous fait peur”, a déclaré la fière maman de l’enfant de 11 ans.

“Je pense qu’elle est amplifiée. Elle est excitée, mais comme une mignonne excitée. J’aimerais que je me sente plus comme elle. Je souhaite ne pas avoir réalisé toutes les ramifications de tous les milliers de choses qui pourraient mal tourner, c’est ce que ça vous rend nerveux. Mais elle passe un bon moment avec ça, et je ne lui ferais jamais ça si elle se sentait mal à l’aise. “

Le duo mère / fille a également interprété un peu de “Born in the U.S.A” de Bruce Sprinsteen, dont la chanteuse a admis qu’elle l’avait appelé pour lui demander la permission.

“Il a appelé après le Super Bowl et il a dit:” Vous, les filles, vous pouvez vraiment chanter et danser “”, a révélé Jennifer.

Regardez le plat de la superstar internationale sur son épique Super Bowl spectaculaire ci-dessus!

