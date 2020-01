Jennifer Lopez dévoile sa décision controversée de se produire au Super Bowl

Trouver quelqu’un pour jouer au Super Bowl LIV a été difficile, c’est le moins qu’on puisse dire. Plusieurs artistes ont refusé l’occasion de soutenir l’ancienne star de la NFL, Colin Kaepernick, qui prétend que la ligue lui a fait du boulet après ses protestations de 2016 contre les inégalités raciales et la brutalité policière. Mais finalement, Jennifer Lopez a signé et a accepté le poste.

Elle a fait face à des critiques immédiates et généralisées pour sa décision, beaucoup l’appelant hors de contact et à guichet fermé. Mais Lopez maintient qu’elle avait une bonne raison d’accepter de se produire lors de l’événement.

Jennifer Lopez lors d’une remise de prix en 2020 | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Jennifer Lopez a été annoncée comme interprète en 2019

En septembre 2019, il a été signalé que Lopez et Shakira s’étaient engagés pour se produire au Super Bowl, qui se déroulera le 2 février à Miami. Rihanna et Pink faisaient partie de ceux qui avaient été invités à faire le spectacle, mais ils l’ont refusé pour se montrer solidaire de Kaepernick.

Certaines personnes étaient super excitées que Lopez ait été sollicitée pour jouer lors du match, beaucoup prédisant qu’elle présenterait le meilleur spectacle à la mi-temps de l’histoire. Mais d’autres ont été extrêmement déçus.

“J’aime J. Lo mais elle et la NFL peuvent donner des coups de pied”, a tweeté une personne à l’époque.

“C’est une blague”, a commenté un autre.

Jennifer Lopez parle de sa prochaine performance au Super Bowl LIV

Malgré le contrecoup, Lopez attend vraiment avec impatience sa vitrine au Super Bowl LIV. Le 14 janvier, elle s’est ouverte à Vanity Fair au sujet de sa décision de jouer, disant qu’elle voulait «représenter tout le monde» et «répandre un peu d’amour et de positivité».

“C’est un moment parfait dans ma vie, honnêtement, mais c’est aussi le moment idéal pour une Latina de monter sur scène au plus grand événement panaméricain, avec tout ce qui se passe dans le pays en ce moment”, a déclaré Lopez.

«Je suis super heureuse de représenter ma communauté, de représenter les femmes et de représenter tout le monde, vous savez? C’est une grande plateforme pour rassembler les gens…. Ça fait beaucoup de globes oculaires », a-t-elle poursuivi. “Donc, si vous pouvez répandre un peu d’amour et de positivité, et faire savoir aux gens que nous sommes tous dans le même bateau? Je vois cela comme une bénédiction. »

Lopez avait également déclaré en septembre 2019 qu’elle avait toujours rêvé de se produire au spectacle.

“Depuis que j’ai vu Diana Ross s’envoler dans le ciel au Halftime Show, je rêvais de me produire au Super Bowl”, a-t-elle déclaré dans un communiqué (via The Chicago Tribune). “Et maintenant, c’est encore plus spécial non seulement parce que c’est le 100e anniversaire de la NFL, mais aussi parce que je joue avec une autre Latina. J’ai hâte de montrer ce que nous, les filles, pouvons faire sur la plus grande scène du monde. “

Qu’est-ce que Shakira a dit au sujet du Super Bowl LIV?

De même, Shakira rêve depuis longtemps de se produire au Super Bowl et est prête à représenter la communauté Latinx.

«Je pense que le message [of my performance] va être “Ecoute, je suis une femme. Je suis latina. Ce n’était pas facile pour moi d’arriver où je suis », a-t-elle déclaré à 60 minutes début janvier. «Et être au Super Bowl est la preuve que tout est possible. Que les rêves d’une petite fille de Barranquilla, en Colombie, ils étaient faits de quelque chose dont les rêves sont faits et je vais être là, tout donner. »»

Eh bien, préparez-vous. N’oubliez pas que l’événement se termine le 2 février.