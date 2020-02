Jennifer Lopez dit que la performance du Super Bowl était «émotionnelle»

2020-02-08 23:30:04

La pop star Jennifer Lopez a avoué que jouer aux côtés de sa fille au Super Bowl était “émouvant”.

La star de 50 ans est apparue aux côtés de sa fille Emme, 11 ans, lors de l’extravagance sportive à Miami, en Floride, et Jennifer a savouré l’expérience.

Après avoir regardé un extrait de leur performance sur scène, le hitmaker “Jenny from The Block” a déclaré: “Je suis devenu émotif parce que nous l’avons fait, nous avons travaillé si dur.

“Nous avons commencé à répéter en novembre pour mon set. C’était juste, chaque jour … c’est un court laps de temps. Vous savez ce que je veux dire, mais tant de choses entrent dans ce moment.

“Mais ce sont des centaines de personnes, ils ont monté cette scène en sept minutes et ensuite on monte dessus, et on rock. C’est juste fou. C’est un gros problème. Et je suis juste content que tout le monde ait aimé! C’est pourquoi j’ai est devenu émotif. ”

Jennifer a également salué l’intrépidité de sa fille, révélant qu’elle n’était pas intimidée à distance par l’occasion.

S’exprimant sur «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», elle a expliqué: «Elle ne laisse pas dans son esprit la taille [the performance] est ou comment cela vous fait peur.

“C’est ce que vous devez faire quand vous êtes là-haut, vous savez – vous devez en quelque sorte [have] contrôle. Elle a ce gène, ce gène de «Je suis à l’aise ici …» J’aimerais bien me sentir plus comme elle.

“Elle passe un bon moment avec ça et je ne lui ferais jamais ça si ça la mettait mal à l’aise de quelque façon que ce soit.”

Pendant ce temps, Alex Rodriguez – le fiancé de Jennifer – a précédemment salué sa performance «stimulante» au Super Bowl.

La star du sport à la retraite a déclaré que la performance de Jennifer était particulièrement importante pour les femmes latino-américaines aux États-Unis.

Il a expliqué: “Un moment énorme.

“Tout d’abord, avec 60 millions de Latinos aux États-Unis, c’est incroyable. Représenter toutes les femmes latino-américaines, c’est vraiment valorisant … c’est une question d’égalité. C’est tellement.”

