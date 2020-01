Jennifer Lopez envisage de se déshabiller

Jennifer Lopez a envisagé de se déshabiller au début de sa carrière lorsqu’elle travaillait comme danseuse, car elle avait besoin d’argent supplémentaire.

La chanteuse et actrice de 50 ans joue le rôle de strip-teaseuse nommée Ramona dans “ Hustlers ”, mais a maintenant déclaré qu’elle avait presque suivi le chemin de la carrière dans la vie réelle, alors que ses débuts de danseuse la laissaient désespérée pour plus d’argent à gagner les extrémités se rencontrent.

Lorsqu’on lui a demandé si elle envisageait de se déshabiller, elle a répondu: “Oui. Il y a eu un moment dans ma vie où mes amis, qui étaient aussi des danseurs, m’ont parlé de gagner des milliers de dollars dans des clubs du New Jersey. Ils ont dit:” Vous avez gagné “Je n’ai pas besoin d’être aux seins nus”. Cela sonnait terriblement bien quand j’étais fauché et que je mangeais de la pizza tous les jours, mais je ne l’ai jamais fait. ”

Jennifer était “nerveuse” à l’idée de participer à “Hustlers” – qu’elle a également produite – parce qu’elle a trouvé le personnage de Ramona “sombre” et “compliqué”, mais est rapidement tombée amoureuse du rôle.

S’adressant au magazine W pour leur numéro sur les meilleures performances, elle a déclaré: “J’étais un peu nerveuse à l’idée de faire ce film parce que je n’avais jamais joué quelqu’un d’aussi sombre ou compliqué. J’ai aimé que Ramona, le personnage que je joue et les autres strip-teaseuses soient regardés. à égal à leurs clients, les gars de Wall Street.

“Ramona m’a rappelé cette petite amie que nous avons tous qui est excitante mais qui peut aussi vous causer des ennuis. Cette amie vous manque toujours quand elle est partie, mais lorsque vous vous réunissez, vous vous inquiétez de vous retrouver dans une situation de folie. C’est Ramona. ”

Pendant ce temps, la hitmaker “On The Floor” a récemment jailli de sa carrière et de ses choix de vie, alors qu’elle disait qu’elle vivait le rêve de “chaque fille du Bronx” après son engagement avec la star de baseball à la retraite Alex Rodriguez, qui jouait pour le New York Yankees.

Elle a dit: “J’ai obtenu ce dont chaque fille du Bronx rêve: se faire proposer par un Yankee.”

