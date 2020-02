Jennifer Lopez envoie un cri à Shakira avant le spectacle de mi-temps du Super Bowl

2020-02-02 22:30:04

Jennifer Lopez a envoyé un cri de soutien à Shakira avant leurs performances à la mi-temps du Super Bowl.

Jennifer Lopez a envoyé à Shakira un message stimulant sur le «pouvoir des filles» avant leurs sets de co-headling lors de l’émission LIV de mi-temps du Super Bowl de ce soir (02.02.20).

Les deux hommes deviendront les premières têtes d’affiche latines de la pièce maîtresse sportive lorsqu’ils monteront sur scène au Hard Rock Stadium de Miami.

Jennifer a tweeté: “Tellement excitée de partager la scène avec vous ce soir @Shakira!

“Montrons au monde ce que deux petites filles latines peuvent faire. #LetsGetLoud #GirlPower #SuperBowlLIV #SBLIV (sic)”

Katy Perry – qui était à la tête de l’émission de mi-temps en 2015 – a également envoyé son soutien au hitmaker “ On The Floor ” et à la chanteuse “ Hips Don’t Lie ”.

Elle a écrit sur sa propre page: “VOUS AVEZ OBTENU CECI @JLo & @shakira #PepsiHalftime.”

Lady Gaga leur avait également souhaité bonne chance et a déclaré qu’elle ne voulait pas voir de synchronisation labiale se produire pendant le Super Bowl – qui voit également Demi Lovato chanter l’hymne national américain, “ Star-Spangled Banner ”.

La hitmaker “ Born This Way ” a interprété l’hymne avant la finale du championnat de la NFL entre les Carolina Panthers et les Broncos de Denver en 2016, et en 2017, elle a également titré le spectacle de la mi-temps.

Shakira avait précédemment promis de célébrer “la vie et la diversité” avec son set de mi-temps.

Les deux artistes rendront hommage à la star de feu les Lakers, Kobe Bryant, et embrasseront un éventail de cultures et de célébrations.

Elle a dit: “La vie est si fragile. Et c’est pourquoi nous devons vivre chaque instant aussi intensément que possible. Et je pense que nous nous souviendrons tous de Kobe dimanche.

“Et nous célébrerons la vie et la diversité dans ce pays. Je suis sûr qu’il sera très fier de voir le message que nous allons essayer de transmettre sur scène.”

La chanteuse pop en tête des classements estime qu’elle et Jennifer “redéfinissent les paradigmes sur l’âge, la race, l’arrière-plan”.

Elle a expliqué: “Peu importe d’où vous venez, quel âge vous avez ou d’où vous venez, ce qui compte, c’est le message et ce que vous avez à dire. Nous avons beaucoup à dire.”

Mots clés: Jennifer Lopez, Shakira, Lady Gaga, Katy Perry

Retour au flux

.