Jennifer Lopez épousera Alex Rodriguez “ peu de temps après que les choses redeviennent normales ”

2020-04-15 07:30:06

Jennifer Lopez espère se marier en Italie dès qu’il sera possible de le faire après que son mariage avec Alex Rodriguez ait été retardé en raison de la pandémie de coronavirus.

Jennifer Lopez espère faire le lien avec Alex Rodriguez en Italie “peu de temps après que les choses soient revenues à la normale”.

L’actrice des Hustlers devait épouser le joueur de baseball à la retraite cet été, mais la pandémie de coronavirus a contraint le couple à retarder leurs projets, en raison des mesures de distanciation sociale actuellement en place.

Cependant, un initié a maintenant affirmé que la paire prévoyait de descendre l’allée dès qu’il serait sûr de le faire.

Une source a déclaré à Us Weekly: “Tout était prévu et payé.

“Ils ont évidemment dû le reporter à cause du coronavirus.

“Mais J.Lo veut épouser A-Rod peu de temps après que les choses soient revenues à la normale.

“Elle veut l’épouser et célébrer leur amour devant sa famille et ses amis proches.”

Interrogée récemment par Ellen DeGeneres sur la liaison avec la crise sanitaire par Jennifer DeGeneres, elle a déclaré: “En fait, cela l’a un peu affecté, nous verrons donc ce qui se passe maintenant.

“Honnêtement, je ne sais vraiment pas ce qui va se passer maintenant, en ce qui concerne les dates ou quelque chose comme ça. Nous sommes juste en quelque sorte dans un schéma d’attente comme le reste du monde.

“C’est quelque chose que nous devrons attendre et voir dans quelques mois, comment tout cela se déroule.”

La star de 50 ans a apprécié passer plus de temps à la maison avec Alex et ses jumeaux de 12 ans, Max et Emme – qu’elle a avec son ex-mari Marc Anthony – mais a admis que son sentiment de contentement pourrait ne pas durer.

Elle a déclaré: “Toute la famille est ici, nous avons tous été fermés pendant quelques semaines, je dois dire que je suis tellement en fuite ces dernières années que c’est agréable d’être à la maison.

“J’avais prévu de prendre un peu de temps libre après le Super Bowl et” World of Dance “, donc ça a été sympa jusqu’à présent …. Arrivée sur moi dans un mois et je pourrais vouloir sauter du bord du toit, mais en ce moment, il fait de la limonade à partir de citrons.

“C’est un moment terrible, un moment effrayant, un moment bizarre, un moment anxieux, nous ne savons pas ce qui va se passer, mais avoir une reconnexion avec la famille et Alex et ne pas avoir à courir autant est plutôt agréable de faire le meilleur. ”

Mais Jennifer est restée perplexe en essayant de scolariser ses jumeaux à la maison.

Elle a dit: “Je pense que nous sommes tous du genre” Qu’est-ce que c’est? ” Avez-vous vu les mathématiques qu’ils font faire aux enfants maintenant? C’est une nouvelle mathématique! C’est fou, la moitié du temps je me dis “Oh. OK. Cherchons ce mot, qu’est-ce que cela signifie?” C’est une expérience, c’est sûr. “

Mots clés: Jennifer Lopez, Alex Rodriguez

Retour au flux

.