Jennifer Lopez et Alex Rodriguez révèlent qui a dit «je t’aime» en premier

Le couple adoré Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont admis alors qu’elle initiait leur premier baiser, il a dit “je t’aime” avant elle.

La paire aimée – qui sont actuellement isolées ensemble au milieu de la pandémie de coronavirus – a pris part au jeu viral “ défi couple ” qui leur a permis de poser des questions sur leur relation avec les yeux fermés.

Répondant uniquement en montrant eux-mêmes ou leur partenaire dans une vidéo téléchargée sur Instagram, J-Lo et A-Rod ont admis qu’elle avait fait le premier pas, tandis que l’ancienne star du baseball a dit les trois mots spéciaux avant elle.

Le couple a convenu que la chanteuse de 50 ans était une meilleure cuisinière, dépensait le plus d’argent, mettait plus de temps à se préparer le matin et était la plus têtue, bien qu’elle ait essayé de changer d’avis sur ce dernier.

Alors qu’ils désignaient tous les deux Alex pour le plus social, le couple n’était pas d’accord sur qui était plus drôle, plus malpropre, un bébé plus gros lorsqu’il était malade et plus grincheux le matin alors qu’ils se pointaient l’un vers l’autre.

Ils ont également prétendu tous les deux être les plus patients et les premiers à s’excuser après un combat, mais Jennifer a suggéré que l’un d’eux pourrait être le plus romantique malgré le pointage initial.

La star de “Hustlers” a récemment révélé qu’elle était “coincée à la maison” pour le moment aux côtés de son fiancé, car ils font tout ce qu’ils peuvent pour s’assurer qu’ils ne sont pas exposés au coronavirus.

Elle a dit: “Nous sommes tous coincés à la maison en ce moment. Je le suis! Tout le monde est en quarantaine et le monde est à l’envers et fou. Donc nous devons faire de la limonade avec des citrons en ce moment, n’est-ce pas?”

La star fait tout ce qu’elle peut pour garder le moral dans sa maison – qui comprend ses jumeaux Emme et Max, 12 ans, qu’elle a avec Marc Anthony – et elle a passé beaucoup de commandes en ligne parce qu’elle ne peut pas faire du shopping pour se rendre “heureuse”.

Elle a ajouté: “Nous devons trouver des moyens de nous concentrer et de travailler à la maison, mais aussi de trouver des choses pour garder le moral. Je ne sais rien qui me rende plus heureuse que d’acheter une paire de chaussures.

“Pour être honnête avec vous? Je pense qu’il y a beaucoup de shopping en ligne en ce moment. Et ce n’est pas pour faire la lumière sur cette situation très grave, et les gens qui travaillent très dur pour l’arrêter. Mais nous devons rester humains et nous nous devons aussi garder notre sens de l’humour dans les moments difficiles. “

